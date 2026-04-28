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自由開講》木馬之後：匈牙利、歐盟與「半邊陲政治」的回返

2026/04/28 19:00

◎ 劉哲廷

匈牙利總理奧班的敗選，迅速被符號化為一種「秩序修復」的開端：俄羅斯影響力被逐出歐盟內部、自由民主重新取得敘事主導權。（歐新社檔案照）匈牙利總理奧班的敗選，迅速被符號化為一種「秩序修復」的開端：俄羅斯影響力被逐出歐盟內部、自由民主重新取得敘事主導權。（歐新社檔案照）奧班政權的敗選，在歐洲政治語境中被迅速符號化為一種「秩序修復」的開端：特洛伊木馬被拆解、俄羅斯影響力被逐出歐盟內部、自由民主重新取得敘事主導權。

然這種敘事的迅速成立，本身就構成一種政治學上的警訊。它顯示歐洲仍習慣以道德二分法處理結構性問題。

從比較政治的角度來看，匈牙利過去十六年的變化，不能僅理解為「民主倒退」，而應置於後社會主義轉型國家的長期路徑依賴之中。自1990年代冷戰結束後，中東歐國家進入「外生民主化」模式：制度設計主要由歐盟規範輸入，市場改革則由國際資本與歐洲整合驅動。這種民主，本質上是一種「條件式主權」（conditional sovereignty）。政治制度的合法性，部分建立在對外部結構的服從之上

奧班的崛起，正是對這種條件式主權的反動。他並非單純的威權復辟者，而更接近一種「主權民族國家回返」的政治工程師：透過修憲、媒體整合與司法重組，試圖將外部條件內部化，重建國家對資源與敘事的控制權。從政治社會學角度看，這是一種對新自由主義整合秩序的逆向工程。

問題也在此浮現：這種「去外部化」的主權實驗，必然與歐盟的規範性權力（normative power）產生衝突。歐盟自冷戰後形成的治理邏輯，本質上不是帝國，而是一種「規則型霸權」（rule-based hegemony）──透過法治、自由市場與人權框架，將多國嵌入同一制度語法之中。但這種霸權的脆弱之處在於，它缺乏傳統帝國的強制能力，只能依賴財政補貼與制度懲戒

匈牙利「去外部化」的主權實驗，必然與歐盟的規範性權力產生衝突；示意圖。（歐新社檔案照）匈牙利「去外部化」的主權實驗，必然與歐盟的規範性權力產生衝突；示意圖。（歐新社檔案照）匈牙利與歐盟的關係，從一開始就帶有結構性張力：它既是整合體系的受益者，也是規則合法性的挑戰者。

法國外交部長所謂「特洛伊木馬」的說法，正是對這種張力的政治修辭化。木馬隱喻的力量，在於它假設歐盟是一個封閉且純粹的「城」，但從歷史制度分析來看，歐盟從來不是城，而是一個不斷擴張且內部異質的治理網絡。東擴之後的歐盟，更像一個「不均衡整合體」（asymmetric integration regime），其內部同時存在德法核心區、南歐債務區與中東歐轉型區。

在這個結構中，匈牙利的位置，接近政治學所謂的「半邊陲」（semi-periphery）：它們既受核心支配，又能對邊陲輸出影響力；既依賴中心資本，又試圖建立自主策略空間。奧班的外交策略──同時維持與俄羅斯的能源關係、與中國的投資往來、以及對歐盟的制度性依賴

因此，將匈牙利簡化為「俄羅斯木馬」，忽略了更深層的結構現實：它不是外部勢力的單向滲透，而是多重依附關係的戰略平衡。

從歷史比較來看，這種狀態並不新穎。冷戰時期的東歐衛星國，本身就處於類似的「外部主導－內部調節」結構之中。不同的是，當時的中心是蘇聯，而今日的中心轉為歐盟與跨大西洋體系。但「主權受限下的策略擺盪」，始終是這一地區的長期政治形態。

馬格雅的上台，被期待為「回歸歐洲正常性」。然而政治學上所謂的「正常化」（normalization），往往隱含一種規訓邏輯：將異質政治重新導入可預測軌道。但問題在於，這條軌道本身正面臨歐洲內部的結構性裂解

匈牙利總理當選人，蒂薩黨主席彼得·馬格雅。（歐新社檔案照）匈牙利總理當選人，蒂薩黨主席彼得·馬格雅。（歐新社檔案照）

匈牙利對俄羅斯天然氣的依賴，使其外交選擇被嵌入一種「基礎設施決定論」（infrastructural determinism）。在政治經濟學中，能源管線不只是經濟工具，而是權力的物質化形式。一條天然氣管線，實際上構成一種長期契約，將供應國與消費國鎖入非對稱依賴關係之中。這種結構，使得任何「外交轉向」都必然是漸進且有限的

即使奧班退場，結構仍在運作。奧班時代的終結，不意味著木馬被拆除。

（作者為詩人，自由工作者）

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