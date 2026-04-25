自由開講》性平廿年 落實分流減壓穩健平權

◎ 楊智強

立法院教育及文化委員會4月16日舉行「《性別平等教育法》修法—校園性別事件、情感糾紛案件及情感教育展望與檢討」公聽會。（資料照）《性別平等教育法》施行已逾二十週年，這不僅是台灣人權發展的重大里程碑，更是我們傲視亞洲的民主成就。長年以來，性平法成功為校園弱勢撐起了保護傘；然而，隨著平權意識深化，我們卻在教育最前線觀察到，過度僵化且防衛性的行政程序，正悄悄消耗著基層教師的熱忱。這份奠基於善意的人權法案，亟需「精準分流」的制度升級，才能讓校園平權之路走得更穩健、更長遠。

根據立院公聽會的討論，教育現場面臨的最大挑戰，在於性平案件量激增下的「行政超載」。正如民進黨立委陳培瑜所憂心的，許多學校性平會面臨經費與專任人力不足的困境，少數承辦人必須扛起龐大的案件量與情緒勞動，過度的行政壓力已成為壓垮基層的「最後一根稻草」。學校為求行政免責，被迫採取「不分輕重、案案調查」的僵化作法，除了消耗寶貴的輔導資源，更可能在繁瑣的程序中，無意間拉長了親師生之間的對立。

民進黨團副幹長陳培瑜擔心，許多學校性平會面臨經費與人力不足的困境，少數承辦人必須扛起龐大的案件量，過度的行政壓力已成為壓垮基層的「最後一根稻草」。（資料照）此外，民主校園的基石在於師生互信。近期部分案例顯示，性平機制正淪為「投訴武器化」的鬥爭工具。在網路社群的推波助瀾下，如何利用性平程序報復教師、甚至「搞爛老師名聲」的攻略，近日正頻繁流傳，讓現場老師在教學時如履薄冰，只能轉向「防禦性教學」。這不僅偏離了推動性平法初衷，更是學生受教權的損失。

若要讓善意有效落實，應進一步修法確立分流機制。

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首先，讓重案歸重案，針對涉及性侵、權勢性騷擾等個案維持最嚴謹規格調查；針對輕微的行為疏失或言語爭議，應賦予學校「輔導先行」的空間，讓問題回歸教育本質。

其次，在面對涉及教學專業的爭議時，應引入現場教學領域專業人才及教師組織代表參與審議，精準釐清「教學專業」與「性騷擾」的界線，保護教學自主權，維持校園化解對立的溫暖韌性。

性別平權是台灣傲視亞洲的人權軟實力，也是國人深化民主的共同資產。展望未來能修法落實「分級分流」與「行政減壓」，盼可進一步在法治規範與教育專業間尋求更溫柔的平衡。欣見教育部已開啟對「分流機制」的對話空間，當教育專業重回正軌，性平法才能真正回歸初衷，化作一股守護多元與正義的力量，伴隨台灣的民主腳步，走得更穩健、更自信。

筆者盼未來能修法落實「分級分流」與「行政減壓」，進一步在法治規範與教育專業間尋求更溫柔的平衡。教育部也已開啟對「分流機制」的對話空間。（資料照）（作者為嘉義縣教師申訴評議委員）

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