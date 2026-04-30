自由開講》從掃街到登門拜訪 美選舉研究：登門互動才是關鍵

◎ 楊聰榮

在台灣選舉文化中，掃街握手幾乎已成參選人不可或缺的基本動作，建構其親民形象；圖為民進黨新北市長參選人蘇巧慧至新莊宏泰市場掃街拜票。（資料照）在台灣選舉文化中，掃街握手幾乎已成為參選人不可或缺的基本動作，從傳統市場到街頭巷尾，參選人透過短暫互動展現親民形象，也試圖在有限時間內接觸更多選民。這樣的方式長期被視為拉近距離的重要手段，也被默認為能夠轉化為選票支持。不過當所有參選人都採取相同策略，選民在短時間內面對高度重複的接觸形式，這樣的努力究竟能產生多少實際效果，開始值得重新檢視。

掃街握手的限制，在於互動時間極短，接觸深度有限，多數情況停留在象徵性存在。選民可能記得參選人來過，卻未必形成具體印象，更難轉化為穩定支持。當選舉競爭日益激烈，單純依賴這種高頻但低深度的接觸方式，效果自然受到侷限，也讓整體競選策略容易流於形式。

美國選舉研究提供了一條不同的路徑。長期以來，美國學界透過隨機對照實驗，對各種催票方式進行量化分析，形成相對完整的實證基礎。研究顯示，與選民進行面對面且具有實質互動的門到門拜訪，對提升投票率具有穩定且顯著的效果。這樣的方式不只是傳遞訊息，更是建立關係與信任的過程。

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耶魯大學研究團隊在1998年於New Haven進行的大型實驗，針對約3萬名登記選民比較不同催票方式的效果，結果顯示，實際被面對面接觸的選民，投票率提升約8百分點，整體效果約6百分點。相較之下，郵件僅帶來約0.5百分點的提升，商業電話幾乎沒有影響。這樣的差異清楚呈現出不同接觸形式之間的效果落差。

後續多項研究持續驗證這個發現，在不同族群與地區皆呈現類似結果。門到門拜訪在拉丁裔社群與低投票率地區，同樣能帶來約4到7百分點的投票率提升。訊息內容無論強調公民責任或族群認同，效果差異不大，顯示關鍵不在於說什麼，而在於是否建立真實互動。整體來看，每14次有效接觸大約可以轉化為1張新增選票，展現出高度成本效益。

選舉研究指出，每14次有效接觸大約可以轉化為1張新增選票，展現出高度成本效益；選票示意圖。（資料照）這樣的經驗對台灣具有重要啟示。選舉動員若仍停留在掃街與大型造勢活動，容易忽略真正影響投票行為的關鍵因素。門到門拜訪所帶來的，不只是資訊傳遞，而是一種個人化的政治接觸，讓選民感受到被重視，也更容易形成情感連結與信任基礎。

台灣若要導入這樣的策略，並不只是增加拜訪次數，而是需要建立一套系統化運作方式，包括志工培訓、選民資料整理、拜訪路線規劃與後續追蹤。這種做法將競選活動從短期動員轉向長期經營，也讓政治參與更具組織性與持續性。

選舉策略的轉變，反映的是對民主運作方式的重新理解。當競選從表面曝光轉向深度互動，政治不再只是形象競爭，而是回到人與人之間的連結。這樣的改變，對提升民主品質與公民參與具有長遠意義。

從掃街到登門拜訪，不只是技術層面的調整，而是思維上的轉型。當台灣選舉開始吸收經過科學驗證的經驗，競選模式有機會從傳統習慣走向更有效率與更具影響力的方向，也讓每一次與選民的接觸，真正成為改變結果的關鍵力量。

當台灣選舉開始吸收科學經驗，競選模式便有機會走向更有效率與更具影響力的方向，也讓每一次與選民的接觸，成為改變結果的關鍵力量；示意圖。（彭博檔案照）

（時事評論員，推動社會AI與ESG轉型，任教於台灣師範大學）

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