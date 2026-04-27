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自由開講》當LINE帳號不再屬於你 我們的信任正在改變

2026/04/27 10:00

◎ 蘇郁淨

近期，LINE帳號遭盜用的事件在台灣持續出現。不少人明明沒有點擊可疑連結，也沒有洩漏帳密，卻仍在毫無預警的情況下失去帳號控制權。據部分使用者回報，駭客疑似透過語音信箱機制取得驗證碼，進而繞過登入流程，甚至有台灣大哥大用戶被提及為較常受影響的族群之一。這些事件讓人開始意識到，帳號被盜已不只是個別疏忽，而是日常生活中可能面對的風險。

近期，LINE帳號遭盜用的事件在台灣持續出現；示意圖。（資料照，業者提供）近期，LINE帳號遭盜用的事件在台灣持續出現；示意圖。（資料照，業者提供）對多數人來說，LINE早已不只是通訊工具，而是維繫人際關係的重要平台。朋友間的聯絡、課業討論，甚至金錢往來，都可能透過訊息完成。然而，當帳號的安全性出現疑慮，這些看似理所當然的互動，也開始變得不那麼確定。原本可以直接相信的訊息，如今可能需要再三確認；即使是熟悉的對話，也可能讓人多了一分遲疑。

這樣的改變，其實正在悄悄影響我們的日常。當帳號不再完全等同於一個人的身分，信任也不再只是建立在人與人之間，而是需要透過各種驗證來維持。我們開始習慣多問一句「真的是你嗎？」也習慣對連結與請求保持距離。這些行為或許讓我們更安全，但同時也讓互動變得更加謹慎與疏離。

數位科技讓生活變得更便利，但也讓不確定性滲透進每一次操作之中；示意圖。（資料照）數位科技讓生活變得更便利，但也讓不確定性滲透進每一次操作之中；示意圖。（資料照）從更大的角度來看，這反映的是一種「風險逐漸進入日常」的現象。數位科技讓生活變得更便利，但也讓不確定性滲透進每一次操作之中。使用者在享受便利的同時，也必須不斷做出判斷：這則訊息是否可信？這個連結是否安全？在這樣的環境下，信任不再是理所當然，而是一種需要反覆確認的選擇。

當帳號安全問題持續發生，我們或許不只是在面對技術漏洞，更是在經歷一種人際互動方式的轉變。當「先確認一下」成為習慣，我們的信任模式也隨之改變。或許在追求效率與便利的同時，如何讓人們仍然能安心地相信彼此，才是更值得思考的問題。

（作者為學生）

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