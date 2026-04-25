自由開講》誰在撥弄你的情緒時鐘？ 一場「奪取憤怒權」的無聲戰爭

◎ 張厚光

近日，兩岸議題、國際衝突，到國內政治攻防，這些短促、極速、充滿張力的訊息如海嘯般襲來，當我們以為自己正透過社群媒體「掌握世界」，實則只是在不同的情緒開關間被暴力切換。（路透檔案照）

如果你最近總感到一種沒來由的「腦霧」，明明沒搬重物卻疲憊不堪，請相信你的直覺：你並非生病，而是正身處一場前所未有的戰爭前線。這場戰爭不搶領土、不射飛彈，它掠奪的是比黃金更珍貴的資源——你的注意力，以及你「什麼時候開始憤怒」的決定權。

訊息洪水下的「情緒操控術」

這幾週，從兩岸關係的風吹草動、國際衝突的斷垣殘壁，到國內政治的口水攻防，訊息如海嘯般襲來。這些內容的共同點是：短促、極速、充滿張力。當你滑過一則又一則短影音或即時新聞，你以為自己正在「掌握世界」，實際上，你只是在不同的情緒開關間被暴力切換。

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這不是陰謀論，而是當代資訊戰的高階演化。過去我們以為，識讀能力的關鍵在於辨別「真假」，但現在的操作早已進化到控制「節奏」。幕後推手不再費力讓你相信謊言，而是透過演算法與社群共振，「安排」你什麼時候該緊張、什麼時候該覺得某個陣營不可原諒。

「節奏一旦被掌握，判斷力就不再重要。」

被切割的時間軸：我們活在平行時空嗎？

今日的輿論場之所以像戰場，並非人性變惡，而是因為我們活在被切割的時間軸裡。當你看到的是某個衝突的「情緒高潮」，我看到的可能是另一段被去脈絡化的「剪輯版本」。我們看似在討論同一件事，其實連彼此的時鐘都對不上。

當情緒被精準投放，社會裂痕便成了必然的副產品。有人被推向焦慮，有人被餵養恐懼，而每一種情緒都有其政治或商業用途：讓大眾更快表態、更容易站隊、更難回頭檢視邏輯。 這種「失控的共振」讓理性的對話空間消失殆盡，取而代之的是集體的狂熱或集體的盲目。

每一種被投放的情緒都有其政治或商業用途：讓大眾更快表態、更容易站隊、更難回頭檢視邏輯；示意圖。（圖取自freepik）

最隱蔽的威脅：自願繳械的自由

這場戰爭最殘酷的地方在於，這一切都不需要強迫。你是自願點開連結、自願停留視線、自願按下轉發。我們甚至產生了一種錯覺，認為這所有的情緒宣洩都是「自由意志」的展現。

然而，我們必須捫心自問：如果「選擇憤怒的時間點」是別人預設好的，這還算哪門子的自由？

當前的戰爭型態，不是控制你「說什麼」，而是控制你「什麼時候說」；不是限制你思考，而是讓你「來不及思考」。當節奏快到讓人窒息，深度自然枯萎；當情緒密度擠滿腦容量，理性只能黯然出場。

這場爭奪憤怒權的戰爭，最殘酷的地方在於我們是自願入局的，自行點開連結、停留視線、按下轉發，甚至覺得所有的情緒宣洩都是「自由意志」的展現；示意圖。（法新社檔案照）

反擊之道：奪回你的「情緒主權」

面對這場沒有煙硝的侵略，我們需要的不是更多的資訊，而是一種「反節奏」的抵抗能力。

在全民急於表態時，慢一點：給真相留一點飛行的時間。

在集體陷入憤怒時，冷一點：思考這股怒火是自發的，還是被煽動的？

在畫面只給一半時，找一下：試著拼湊那被刻意隱藏的另一半。

這不是消極，而是一位公民最硬派的抵抗。在這場以大腦為戰場的現代戰爭中，最終的勝負不在於誰贏得了輿論，而在於——在演算法與政治算計面前，你是否還能決定，自己什麼時候該生氣。

（作者服務於漢翔航空）

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