自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

沈榮欽國際視野》國眾兩黨對於中國經濟的最大認知誤區

如果以PPP計算的話，中國早就超過美國。但是從名目所得來看，中國和美國的差距其實是在擴大，而非縮小，中國經濟的狂歡早就結束了。
沈榮欽 國際視野

沈榮欽 國際視野

2026/05/09 12:30

◎ 沈榮欽

以PPP計算的話，中國早就超過美國。但是從名目所得來看，中國和美國的差距其實是在擴大，而非縮小。（路透檔案照）以PPP計算的話，中國早就超過美國。但是從名目所得來看，中國和美國的差距其實是在擴大，而非縮小。（路透檔案照）不知為何，國民黨與民眾黨政治人物對於中國經濟的錯誤認知，是如此根深蒂固，以致於多年來，他們的中國政策論述十分脫離現實，有很大一部分原因，就是出自這種錯誤認知。

如果你問國民黨和民眾黨政治人物，中國和美國的經濟發展，很大機會會被告知，雖然中國平均國民所得較美國為低，但是以名目總所得來看，中國經濟總量仍在高速成長，和美國的差距在縮小當中，很快就會超過美國經濟總量。
這種看法其實是錯誤的，2021年，中國的GDP總量約為美國的78%。到了2024年，這一比例下降到約64%，基本上回到了2017年的水準。

2021年，中國的GDP總量約為美國的78%。到了2024年，這一比例下降到約64%，基本上回到了2017年的水準。（取自貼文）2021年，中國的GDP總量約為美國的78%。到了2024年，這一比例下降到約64%，基本上回到了2017年的水準。（取自貼文）當然名目所得和匯率變化與通貨膨脹有很高的關聯，如果以PPP計算的話，中國早就超過美國。但是從名目所得來看，中國和美國的差距其實是在擴大，而非縮小，中國經濟的狂歡早就結束了。但是國眾兩黨政治人物始終拒絕接受現實，依舊以幻想論述，對於中國缺少認識，僅根據錯誤印象論述政策，這是一個很大的問題。

（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書