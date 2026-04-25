自由開講》民眾黨根本沒把立院制度當一回事

◎ 張商陽

中配李貞秀遭民眾黨開除黨籍後，頻上政論節目砲轟黨內人士，現在還向台北地院聲請假處分。（資料照）

前民眾黨立委李貞秀4月13日遭開除黨籍後，頻上政論節目砲轟黨主席黃國昌是「偽君子」，歧視中配、主任陳智菡等人是高薪「蛀蟲」，創黨主席柯文哲被問及此事則回應：「謹言慎行」。從李貞秀的連串事件，我們可以觀察民眾黨的用人邏輯。

不分區立委，這個制度的意思很簡單，就是把選不上但重要的人，或本來就難被看見的族群代表，直接送進國會。換句話說，名單上的每一個人，都是政黨自己背書的。

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第一，讓一個資格有問題的人進不分區名單，問題不在個人，而在推薦政黨

台灣民眾黨在提名李貞秀時，等於是直接背書讓她進入立法院。如果連基本資格都沒有把關，那就不是失誤，而是根本沒把制度當一回事。

第二，讓一個不適任的人進不分區名單，問題更直接

不分區是補強國會，不是給人上去練習。李貞秀爭議延燒至今，已不只是外部壓力，而是她在公開發言中的表現。

例如，她曾在公開場合辱罵鍾小平為「是狗」、「不配當人」，引發爭議，也讓外界質疑其基本政治判斷與互動能力。

而同屬該黨的麥玉珍，也曾在問政時搞錯主責部會，甚至出現與職務無關的質詢內容。當這類問題出現在同一份名單中，就不再是個別失誤，而是提名標準本身的問題。

前民眾黨立委麥玉珍曾在質詢中選會時，離題談花蓮光復鄉災情，詢問「有沒有到現場？」。（擷取自Threads@mr.kp157）

第三，如果不分區名單可以因個別承諾被改寫，那就是對制度最直接的破壞

柯文哲已公開承認，當初邀請陳昭姿進入不分區時，曾答應她在任內完成代理孕母法案；她也表示自己不是簽一般兩年條款，而是法案完成才離任。

這就不是制度，而是因人設事。

選民投的是整份名單，不是讓政黨事後再加但書、改條件。當名單可以這樣運作，制度就已經被拿來利用，而不是被遵守。

這些爭議，都是因為民眾黨把制度當成策略在使用。

問題不在李貞秀，而在民眾黨從一開始，就沒把制度當成應該遵守的規則。

（作者為蛋農）

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