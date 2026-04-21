自由開講》政客為什麼要吃免費的午餐：公共資源的價值錯位與制度危機

◎ 蕭錫惠

國民黨主席鄭麗文訪中行程欲申請民主基金會補助，引發關注。（資料照）

近日鄭麗文訪中行程申請民主基金會補助，引發討論。爭議不在程序是否合法，而在價值是否對等：當一筆由全民納稅支撐的經費，被具備自費能力的組織，用於與推動民主、人權關聯薄弱的行程時，這不只是預算配置問題，更是價值的實質偏離。

這樣的爭議，可從歷史案例看出差異。過去馬英九與連戰訪中，雖同樣引發政治討論，但其費用多由基金會、政黨或中方接待，未直接動用台灣政府補助。問題多集中在透明度與政治意涵，而非公共資源的使用本身。關鍵已不在誰出錢，而在是否該動用納稅人的錢。

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從情分到本分：心理慣性的腐蝕

在人際關係中，免費是情分，但若長期依賴，便會產生權利錯覺。當一個有能力負擔的人，逐漸把他人的付出視為理所當然，情分便滑向本分。這種心理轉位一旦延伸至公共領域，後果更為嚴峻。公共資源的存在，是為了補足市場無法達成的社會正義與公共利益，而非成為特定組織降低成本的工具。

當程序正當不等於價值正當

我們必須區分合法性與正當性。即使制度允許申請，使用者仍須自問：這筆支出的公共回報是什麼？成熟的公民社會，應對公共資源設立更高標準。無論任何黨派，若長期擁有資源卻仍依賴補貼，不僅是浪費，更是對公平競爭的漠視。當使用者缺乏自律，制度被濫用的風險便隨之升高。

更深層的風險，在於心理與制度交織下的鈍化。當人長期習慣免費與特權，便會失去對代價的敏感度。當代價被忽略，交換就不再被看見，利益也不再被懷疑。這不只是個人判斷問題，而是制度環境讓人更容易忽視交換與代價。當免費的午餐出現時，往往意味著某種隱形交換已經開始，而當事人卻未必察覺。在這樣的結構下，人不只是佔便宜，更可能成為被利用的對象。當判斷力被削弱，當習慣取代原則，影響與操控就更容易滲透。

即使制度允許申請，鄭麗文仍須自問，這筆支出的公共回報是什麼；圖為台灣民主基金會。（中央社資料照）

找回價值的敏感度

長期習慣免費，會讓人對成本感遲鈍，進而低估制度意義。真正值得投入的公共資源，應具備公共性、必要性與推廣性，例如推動社會轉型、保障弱勢，或促進具有國際共識的民主交流。

唯有在能力範圍內承擔應有成本，並清楚說明資源如何回饋社會，才是對制度的基本尊重。當情分被視為本分，人際關係會崩解；當公共資源被視為理所當然，崩解的將是社會對公平的根本信仰。

（作者為自由撰稿人）

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