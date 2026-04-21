自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》政客為什麼要吃免費的午餐：公共資源的價值錯位與制度危機

2026/04/21 19:00

◎ 蕭錫惠

國民黨主席鄭麗文訪中行程欲申請民主基金會補助，引發關注。（資料照）國民黨主席鄭麗文訪中行程欲申請民主基金會補助，引發關注。（資料照）

近日鄭麗文訪中行程申請民主基金會補助，引發討論。爭議不在程序是否合法，而在價值是否對等：當一筆由全民納稅支撐的經費，被具備自費能力的組織，用於與推動民主、人權關聯薄弱的行程時，這不只是預算配置問題，更是價值的實質偏離

這樣的爭議，可從歷史案例看出差異。過去馬英九與連戰訪中，雖同樣引發政治討論，但其費用多由基金會、政黨或中方接待，未直接動用台灣政府補助。問題多集中在透明度與政治意涵，而非公共資源的使用本身。關鍵已不在誰出錢，而在是否該動用納稅人的錢。

從情分到本分：心理慣性的腐蝕

在人際關係中，免費是情分，但若長期依賴，便會產生權利錯覺。當一個有能力負擔的人，逐漸把他人的付出視為理所當然，情分便滑向本分。這種心理轉位一旦延伸至公共領域，後果更為嚴峻。公共資源的存在，是為了補足市場無法達成的社會正義與公共利益，而非成為特定組織降低成本的工具

當程序正當不等於價值正當

我們必須區分合法性與正當性。即使制度允許申請，使用者仍須自問：這筆支出的公共回報是什麼？成熟的公民社會，應對公共資源設立更高標準。無論任何黨派，若長期擁有資源卻仍依賴補貼，不僅是浪費，更是對公平競爭的漠視。當使用者缺乏自律，制度被濫用的風險便隨之升高。

更深層的風險，在於心理與制度交織下的鈍化。當人長期習慣免費與特權，便會失去對代價的敏感度。當代價被忽略，交換就不再被看見，利益也不再被懷疑。這不只是個人判斷問題，而是制度環境讓人更容易忽視交換與代價。當免費的午餐出現時，往往意味著某種隱形交換已經開始，而當事人卻未必察覺。在這樣的結構下，人不只是佔便宜，更可能成為被利用的對象。當判斷力被削弱，當習慣取代原則，影響與操控就更容易滲透。

即使制度允許申請，鄭麗文仍須自問，這筆支出的公共回報是什麼；圖為台灣民主基金會。（中央社資料照）即使制度允許申請，鄭麗文仍須自問，這筆支出的公共回報是什麼；圖為台灣民主基金會。（中央社資料照）

找回價值的敏感度

長期習慣免費，會讓人對成本感遲鈍，進而低估制度意義。真正值得投入的公共資源，應具備公共性、必要性與推廣性，例如推動社會轉型保障弱勢，或促進具有國際共識的民主交流

唯有在能力範圍內承擔應有成本，並清楚說明資源如何回饋社會，才是對制度的基本尊重。當情分被視為本分，人際關係會崩解；當公共資源被視為理所當然，崩解的將是社會對公平的根本信仰。

（作者為自由撰稿人）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書