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名家分享~高雄好過日》水電近零自給卻想勒索台電：吸血之都台北城

台北市用外縣市的水、電都不用額外加錢，台北覺得理所當然，但翡翠水庫附帶發出的電，卻想跟台電收暴利價格，這就是台北內建的殖民掠奪心態。
名家分享

名家分享

2026/04/21 12:30

◎ 高雄好過日

台北市政府近日向台電要求以原本購電費率的7倍（14.6元）收購翡翠水庫發電。（資料照）台北市政府近日向台電要求以原本購電費率的7倍（14.6元）收購翡翠水庫發電。（資料照）

台北市是一個很特別的地方，這裏99%的電，以及100%的水都需要其他地方供應。

然而，台北市政府近日卻向台電要求以原本購電費率的7倍（14.6元）收購翡翠水庫發電，這些電力其實是民生用水通過大壩時「附帶發」的，通過的水儲存在下游壩堰供民生使用，並無浪費。

如果我們了解更多會更有趣。

我國重要的民生事業多為公營，例如「電」由「台電」國營，但你以為「水」是國營的嗎？ 其實水是一國兩制，台北有自己的台北自來水事業處（兼管金馬），而全國剩下其他地方才是由國營的台水負責

但台北沒有自己的水源，而是跑去上游佔了一塊地蓋水壩，翡翠水庫本身完全位於新北市（新店、石碇、坪林），但卻由台北市政府的翡翠水庫管理局管理，再加上周邊集水區700多平方公里面積，除了維修已蓋好的房子以外，任何新建都被嚴格限制，也就是為了天龍水源的純淨，台北市政府在新北市控制了一塊「殖民地」來保障自己的水源

翡翠水庫支援台電緊急發電擬收耗水補償費。（翡管局提供）翡翠水庫支援台電緊急發電擬收耗水補償費。（翡管局提供）

台北市用外縣市的水、電都不用額外加錢，台北覺得理所當然，但翡翠水庫附帶發出的電，卻想跟台電收暴利價格，這就是台北內建的殖民掠奪心態。

不只水電這些天然資源，全國包含人才流動、經濟結構，也都以台北為主導。結果就是，台北掌握了政經體系的遊戲規則、知識經濟的最上游、和產出最豐厚之處，而把污染、相對低產值的部份留給外縣市，形成了全台供養台北的結構

2025年由來自北部的柯志恩主導白藍財劃法修法後，由於把面積等因素排除，台北獲得的統籌分配款比率竟然還繼續和台南高雄拉開，造成南北差距進一步擴大。

原本台北就吸走其他縣市的水電，這下又吸走更多經費。結果就是只有台北可以繼續負擔高昂的捷運等基礎建設，有更好的建設，就有更好的競爭力，繼續拉開和台灣其他地方的差距，鞏固天龍人的優渥生活。

吸血之都，就是這樣一代又一代的制度累積下所建成的。代價就由全台其他地方共同承擔。

原本台北就吸走其他縣市的水電，這下又吸走更多經費。圖為六都電力自給率高雄第一，台北最末。（取自貼文）原本台北就吸走其他縣市的水電，這下又吸走更多經費。圖為六都電力自給率高雄第一，台北最末。（取自貼文）

文：Claudius

本文經授權轉載自高雄好過日臉書

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