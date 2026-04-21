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自由開講》日租嫌煩、認養嫌貴！ 亞太主球場這筆帳，不該算在台南市府頭上

2026/04/21 10:30

◎ 林哲心

亞太成棒球場經營模式引外界關注。（資料照）亞太成棒球場經營模式引外界關注。（資料照）

台南亞太成棒主球場開打才3個禮拜，台南市政府已經被網軍罵到體無完膚。動線差、走道窄、攤商亂、交通塞，所有問題的終點站都指向市府，連黃偉哲市長那句「So what」都被剪成梗圖滿天飛。這個輿論風向看下來，市府大概是犯了什麼滔天大罪。

做新聞這麼多年，看事情還是得把帳算清楚。

先講座位。走道不通、本壘後方擋到疏散動線，這些台南市體育局早就盤點過，原本的計畫就是拆掉部分座位、讓出橫向走道。結果呢？統一獅沒等改善完成，票就先開賣了。現在市府想動，球團回一句「座位已經賣出去」。問題卡在哪？不是市府不拆，是拆不了！球迷手上的票根正壓在那幾排椅子上，改善空間被球團提前鎖死了。

然後球團再回過頭來，公開抱怨體育局沒誠意。

這個邏輯我看了三遍還是不懂。球團如果真自詡專業，發現場地有缺失，第一件事應該是跟市府坐下來共同處理，而不是把能賣的位子先清倉變現，再把責任甩給公部門

錢的流向更耐人尋味。亞太主球場目前是「日租」，球團每場付場地費8萬元，沒有權利金，票房收入整包進球團口袋。台南市體育局這邊呢？主球場完工後的改善工程，包括外野牛棚照明、全壘打線油漆、防撞設施、售票室遮光罩、VIP室欄杆、觀眾席扶手包覆帆布……大大小小20多項，砸了約1400萬公帑

球團賺票錢、市府花改善錢、網軍罵體育局。這個分工，說得出口？

有人問：既然這樣，為什麼不比照洲際、桃園、新莊、天母，讓統一獅認養就好？

答案是：球團不要

2024年亞太棒球村OT案招商流標，條件是年租金250萬元，加上營運額累進權利金（4千萬元以下不收、4千萬以上5%起跳、超過7千萬抽20%）。領隊蘇泰安自己公開講過，上次條件「有點嚴苛」，希望變動租金「再稍微往下降」。認養的好處要拿，認養的代價不想付，這就是亞太主球場最後淪為日租模式的真相。後來6座副球場改由國訓中心朝國家棒球訓練基地規劃，主球場維持日租，球團用最低成本享有最旺盛的商業機會，又保留繼續對市府施壓的空間，划算得不能再划算

統一獅領隊蘇泰安。（資料照）統一獅領隊蘇泰安。（資料照）

再講攤商。作業時程倉促、溝通不夠細膩，陳良乾已經三鞠躬道歉，該檢討就檢討。但「公開招標」這個方向本身沒錯。公有資產、公部門管理、依法辦事，這是不能跳過的程序。如果球團想全權決定場外誰能賣什麼，那請回來談認養、把該付的費用付清，而不是放網軍逼市府把公共資源私相授受

對於亞太成棒球場場外攤商設置引發熱議，南市體育局長陳良乾已表達歉意。（南市府提供）對於亞太成棒球場場外攤商設置引發熱議，南市體育局長陳良乾已表達歉意。（南市府提供）

台南一直自稱棒球城市，亞太剛啟用、中職首季落地，大家都在磨合，市府、體育局、球團三方都有可以檢討的地方。靠操作網路輿論風向並不會讓球場更好，球迷的熱情是真的，這種熱情卻正在被拿去幫球團談生意，這才是讓人最不忍看的地方。

幾件事不妨想一想：

日租的球團，憑什麼對市府的改善進度發號施令？

座位是球團賣的、錢進球團口袋，拆不了卻要市府背鍋，這筆帳說得通嗎？

談認養談不攏，到底是市府條件太硬，還是球團根本不想付該付的代價？

台南市政府、台南市體育局可以被檢討，但不該被網軍綁架。球迷可以生氣，但氣的方向別搞錯了。

（作者為資深媒體工作者）

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