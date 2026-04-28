自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》中客來台 VS. 國安風險

2026/04/28 11:00

◎ 簡三豐

在「鄭習會」落幕之後，中共隨即宣布恢復上海與福建居民以自由行方式來台觀光，此一政策訊號引發台灣社會高度關注。表面上看似單純的觀光交流復甦，實則牽動經濟復甦、兩岸政治互動乃至國家安全等多重層面。如何在機遇與風險之間取得平衡，成為當前政府與社會必須審慎面對的課題。

中國於鄭習會後宣布10項「惠台」措施，含在堅持九二共識、反對台獨政治基礎上，推動恢復上海、福建居民赴台自由行等措施；示意圖。（資料照）中國於鄭習會後宣布10項「惠台」措施，含在堅持九二共識、反對台獨政治基礎上，推動恢復上海、福建居民赴台自由行等措施；示意圖。（資料照）首先，就經濟面而言，恢復中客自由行對台灣觀光產業無疑具有短期提振效果

疫情後觀光業復甦力道不均，加上國際旅客尚未完全回流，若上海與福建旅客重新來台，將直接挹注旅宿、餐飲、交通及零售等相關產業。特別是中南部地區及以團客或自由行為主的商圈，可能出現明顯回溫。過去中客消費力強、停留時間長，對地方經濟帶動效果顯著，這也是不少業者對政策抱持期待的主要原因。

自2008年開放中客來台後，也讓許多「華語導遊」增加「第二春」職場機會，台灣觀光資源珍貴，佔比過高的中客會排擠其他國際觀光客，更產生觀光公害。中國把開放來台旅遊，當作政治工具，可以隨時開放，也可以馬上關闢，而也傳聞「中資、港資、一條龍」不當經營現象，這些民眾對中客負面評價，值得觀光署防範探索，使其步入正軌。

然而，經濟利益並非沒有代價。回顧過去中客來台經驗，台灣曾出現過度依賴單一市場的問題。一旦政治因素介入，觀光人流可瞬間被「政策化」調整，對產業造成劇烈衝擊。此次若再度快速放寬，卻未同步推動市場多元化，恐使產業重蹈覆轍，形成結構性風險。因此，如何在引入中客的同時，持續拓展日韓、東南亞及歐美市場，將是降低風險的關鍵。

2008年開放中客來台，觀光客在國立故宮博物院「天下為公」牌樓前拍照。（資料照）2008年開放中客來台，觀光客在國立故宮博物院「天下為公」牌樓前拍照。（資料照）其次，在社會與文化層面，兩岸觀光交流確實有助於民間互動與相互理解

透過旅遊接觸，能減少彼此刻板印象，對緩和緊張關係具有一定正面意義。特別是自由行形式較團客更具分散性與自主性，有助於深化個人層級的交流，而非僅止於表面的觀光消費。

但不可忽視的是，當前兩岸關係已不同於過去。隨著政治對立升高與資訊戰頻繁，觀光活動也可能被賦予非經濟目的。包括統戰操作、輿論影響甚至滲透風險，都成為社會疑慮來源。尤其在數位時代，旅客行為不僅限於實體接觸，還可能透過社群媒體擴散特定訊息，對台灣內部輿論產生影響。因此，在促進交流的同時，建立必要的風險控管機制，顯得格外重要。

再者，從國安角度觀察，此次政策宣布的時機點亦值得深思

中共對台的觀光活動可能被賦予非經濟目的，包括統戰操作、輿論影響甚至滲透風險。（路透檔案照）中共對台的觀光活動可能被賦予非經濟目的，包括統戰操作、輿論影響甚至滲透風險。（路透檔案照） 中共選擇在「鄭習會」後釋出觀光善意，某種程度上帶有政治訊號，意在塑造「交流可帶來和平紅利」的敘事。這種策略過去亦曾出現，即透過經濟誘因影響台灣內部政策與民意走向。對台灣而言，如何辨識並回應這類「經濟包裝的政治訊號」，攸關整體戰略判斷。

政府在此情勢下，應採取更為精細化的政策設計

一方面，可分階段、分區域開放，並設定合理人數與配套管理機制，以降低突發性衝擊；另一方面，應強化旅客審查與資訊安全防護，避免潛在風險擴大。此外，建立跨部會協調機制，整合觀光、國安與經濟部門資源，也有助於提升整體應對能力。

同時，產業本身亦需轉型

過去依賴中客紅利的經營模式，應轉向提升服務品質與品牌價值，吸引多元客源。政府可透過補助與政策引導，鼓勵業者發展特色觀光、數位行銷及高附加價值產品，降低對單一市場的依賴。唯有產業結構健全，才能在外部環境變動時保持韌性。

最後，社會大眾也需以更理性的態度看待此一政策

既不必過度樂觀，將其視為經濟救命丹；亦不宜全然否定，忽視交流帶來的潛在正面效益。關鍵在於建立共識：觀光開放可以是工具，但不應成為被操控的籌碼。

自由開講》中客來台 VS. 國安風險觀光產業要擺脫過去依賴中客紅利的經營模式，轉向提升服務品質與品牌價值，吸引多元化的客源。（資料照）

 總體而言，恢復上海與福建居民自由行來台，確實為台灣帶來短期經濟利多與交流契機，但同時伴隨政治與國安風險。在兩岸關係高度敏感的當下，台灣更需展現戰略定力，以「開放但不失控、交流但不依賴」為原則，審慎推動相關政策。唯有在安全與發展之間取得平衡，才能確保觀光紅利不被風險侵蝕，並為台灣長遠利益奠定穩固基礎。

（作者為資深英日文導遊、國際領隊Tour）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書