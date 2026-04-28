自由開講》中客來台 VS. 國安風險

◎ 簡三豐

在「鄭習會」落幕之後，中共隨即宣布恢復上海與福建居民以自由行方式來台觀光，此一政策訊號引發台灣社會高度關注。表面上看似單純的觀光交流復甦，實則牽動經濟復甦、兩岸政治互動乃至國家安全等多重層面。如何在機遇與風險之間取得平衡，成為當前政府與社會必須審慎面對的課題。

中國於鄭習會後宣布10項「惠台」措施，含在堅持九二共識、反對台獨政治基礎上，推動恢復上海、福建居民赴台自由行等措施；示意圖。（資料照）首先，就經濟面而言，恢復中客自由行對台灣觀光產業無疑具有短期提振效果

疫情後觀光業復甦力道不均，加上國際旅客尚未完全回流，若上海與福建旅客重新來台，將直接挹注旅宿、餐飲、交通及零售等相關產業。特別是中南部地區及以團客或自由行為主的商圈，可能出現明顯回溫。過去中客消費力強、停留時間長，對地方經濟帶動效果顯著，這也是不少業者對政策抱持期待的主要原因。

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自2008年開放中客來台後，也讓許多「華語導遊」增加「第二春」職場機會，台灣觀光資源珍貴，佔比過高的中客會排擠其他國際觀光客，更產生觀光公害。中國把開放來台旅遊，當作政治工具，可以隨時開放，也可以馬上關闢，而也傳聞「中資、港資、一條龍」不當經營現象，這些民眾對中客負面評價，值得觀光署防範探索，使其步入正軌。

然而，經濟利益並非沒有代價。回顧過去中客來台經驗，台灣曾出現過度依賴單一市場的問題。一旦政治因素介入，觀光人流可瞬間被「政策化」調整，對產業造成劇烈衝擊。此次若再度快速放寬，卻未同步推動市場多元化，恐使產業重蹈覆轍，形成結構性風險。因此，如何在引入中客的同時，持續拓展日韓、東南亞及歐美市場，將是降低風險的關鍵。

2008年開放中客來台，觀光客在國立故宮博物院「天下為公」牌樓前拍照。（資料照）其次，在社會與文化層面，兩岸觀光交流確實有助於民間互動與相互理解

透過旅遊接觸，能減少彼此刻板印象，對緩和緊張關係具有一定正面意義。特別是自由行形式較團客更具分散性與自主性，有助於深化個人層級的交流，而非僅止於表面的觀光消費。

但不可忽視的是，當前兩岸關係已不同於過去。隨著政治對立升高與資訊戰頻繁，觀光活動也可能被賦予非經濟目的。包括統戰操作、輿論影響甚至滲透風險，都成為社會疑慮來源。尤其在數位時代，旅客行為不僅限於實體接觸，還可能透過社群媒體擴散特定訊息，對台灣內部輿論產生影響。因此，在促進交流的同時，建立必要的風險控管機制，顯得格外重要。

再者，從國安角度觀察，此次政策宣布的時機點亦值得深思

中共對台的觀光活動可能被賦予非經濟目的，包括統戰操作、輿論影響甚至滲透風險。（路透檔案照） 中共選擇在「鄭習會」後釋出觀光善意，某種程度上帶有政治訊號，意在塑造「交流可帶來和平紅利」的敘事。這種策略過去亦曾出現，即透過經濟誘因影響台灣內部政策與民意走向。對台灣而言，如何辨識並回應這類「經濟包裝的政治訊號」，攸關整體戰略判斷。

政府在此情勢下，應採取更為精細化的政策設計

一方面，可分階段、分區域開放，並設定合理人數與配套管理機制，以降低突發性衝擊；另一方面，應強化旅客審查與資訊安全防護，避免潛在風險擴大。此外，建立跨部會協調機制，整合觀光、國安與經濟部門資源，也有助於提升整體應對能力。

同時，產業本身亦需轉型

過去依賴中客紅利的經營模式，應轉向提升服務品質與品牌價值，吸引多元客源。政府可透過補助與政策引導，鼓勵業者發展特色觀光、數位行銷及高附加價值產品，降低對單一市場的依賴。唯有產業結構健全，才能在外部環境變動時保持韌性。

最後，社會大眾也需以更理性的態度看待此一政策

既不必過度樂觀，將其視為經濟救命丹；亦不宜全然否定，忽視交流帶來的潛在正面效益。關鍵在於建立共識：觀光開放可以是工具，但不應成為被操控的籌碼。

觀光產業要擺脫過去依賴中客紅利的經營模式，轉向提升服務品質與品牌價值，吸引多元化的客源。（資料照）



總體而言，恢復上海與福建居民自由行來台，確實為台灣帶來短期經濟利多與交流契機，但同時伴隨政治與國安風險。在兩岸關係高度敏感的當下，台灣更需展現戰略定力，以「開放但不失控、交流但不依賴」為原則，審慎推動相關政策。唯有在安全與發展之間取得平衡，才能確保觀光紅利不被風險侵蝕，並為台灣長遠利益奠定穩固基礎。

（作者為資深英日文導遊、國際領隊Tour）

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