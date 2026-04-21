自由開講》《新北市灘音吟社百週年慶紀念詩集》序

◎ 游錫堃

使用「台台語」、「台客語」創作並吟誦唐詩宋詞，保留了漢文圈最典雅的古音古韻。這份文雅而溫厚的傳統，不僅是台灣獨特的文化底蘊，更是我國獨步全球、傲視漢字文化圈的珍貴資產；此等深藏於民間的文化瑰寶，實為當今中、日、韓、越等許多國家所望塵莫及。

前行政、立法院長游錫堃（中）推廣用「台台語」、「台客語」創作並吟誦唐詩宋詞。（作者提供）回顧歷史，台灣的漢詩發展曾經歷經滄桑。在異民族殖民統治的日治時期，漢詩吟唱尚能興盛一時，全台詩社曾高達三百餘家。然而，在號稱「復興中華文化」的蔣氏政權時期，因推行「獨尊國語、禁說方言」的極端教育政策，漢詩吟唱自一九六○年代起幾乎完全沉寂，優美的漢語雅音竟被貶抑為禁止使用的「方言」，與「台台語」、「台客語」及原住民族語一同遭受打壓，元氣大傷。傳統詩學傳承出現斷層，致使後來多數大學中文系學子亦對此吟唱藝術感到陌生，實為台灣文化發展史上的一大憾事。

所幸，歷史的寒冬總會過去。公元兩千年台灣政黨輪替前後，隨著民主化腳步與本土意識抬頭，語言政策也逐漸鬆綁。隨後社區大學興起，為老一輩詩人提供了傳授漢詩創作與吟唱的寶貴平台；而二○○五年影音平台YouTube等網路科技誕生，更打破了傳播藩籬，讓漢詩吟唱得以在雲端廣為流傳。得益於實體教學與網路傳播的雙管齊下，許多傳統詩社如新北市「灘音吟社」、嘉義市「尋鷗詩社」等，紛紛重現生機，定期舉辦吟唱大賽，讓雅音重傳於市井閭巷之間。

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政黨輪替後，新北市「灘音吟社」重現生機，定期舉辦吟唱大賽。（作者提供）新北市灘音吟社的百年發展，正是這段台灣文化史的深刻縮影。該社取名於汐止勝景「峰峙灘音」，肇建於一九二六年，由時任七星郡汐止街長李朝芳先生邀集文人雅士創立。初創之時，聘請大儒謝尊五夫子任西席，社員每月雅集、吟詠切磋蔚為風氣，躋身當年北臺三大詩社之一。其後因二戰烽火動盪，加上戰後蔣氏政權語言政策的箝制與社員年高凋零，社務無奈宣告中輟。

新北市灘音吟社的百年發展，正是台灣文化史的深刻縮影。（作者提供） 迨至一九九八年，社中耆老李春榮先生懷抱復社宏願，開班授課，重振詩學。其門人感念師志，群策群力，終在二○一○年正式向新北市政府申請立案，成功復社。復社十餘年來，在洪世謀老師、張耀仁先生等歷任理事長與幹部的卓越領導下，廣納雅言、積極運作，尤重薪火相傳。如今社員已逾百人，社運日益興盛，氣象蓬勃，令人欣慰。

灘音吟社在二○一○年正式向新北市政府申請立案，成功復社。（作者提供）今值創社百週年，灘音吟社以「飲水思源」為題，辦理全國徵詩活動，廣邀文壇賢達賦詩誌念。此次徵得佳作一百二十八首，經審慎評選，錄取百首集結出版《新北市灘音吟社百週年慶紀念詩集》。此舉不僅弘揚漢詩文學、推廣吟唱藝術，更蘊含著傳承本土語言、承先啟後的深遠意義。

灘音吟社不只辦吟唱比賽，更以「飲水思源」為題，辦理全國徵詩活動。（作者提供） （作者為前行政院、立法院院長）

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