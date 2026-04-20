黃澎孝練「孝」話》紀念馬關條約131週年 日本軍艦回來台海「跳曼波」⋯⋯⁉️

然而，最令中國從「氣噗噗」到「捶心肝」的是：事隔三天後，中國才發現日本軍艦來台灣海峽「跳曼波」的4月17日，竟是1895年4月17日，李鴻章在日本馬關的春帆樓簽下割讓台灣的《馬關條約》的131週年的紀念日⋯⋯。

◎ 黃澎孝

2026年4月17日凌晨4時02分，一艘6千噸級的日本海上自衛隊「雷」號驅逐艦（JS Ikazuchi，DD-107）進入了台灣海峽。

日本軍艦來台灣海峽「跳曼波」的4月17日，竟是1895年4月17日，李鴻章在日本馬關的春帆樓簽下割讓台灣的《馬關條約》的131週年的紀念日。（取自貼文）這艘日本驅逐艦穿越370公里長的台灣海峽，居然耗費了14個小時，一直到17時50分才駛離。平均時速才26.42公里（14.27節）簡直比內湖上下班時間的堵車速度還慢！

一般外國驅逐艦以經濟航速通過台灣海峽，通常只要9到10小時左右。而以「雷」號的平常巡航速度，穿越台灣海峽最多更只需6到8小時。那為什麼這次航行台灣海峽會行駛得這麼慢呢？若非引擎故障那就是故意的了。

請繼續往下閱讀...

中國軍方氣噗噗地指出：日本「雷」號驅逐艦在穿越台灣海峽時，全程未開啟船舶自動識別系統（AIS），但卻全程開啟艦上配備的OPS-28型平面搜索與導航雷達。而且「全程航速明顯低於正常標準，還採取蛇形機動、大角度轉向等危險動作，頻繁擠壓我方航道，意圖通過「海上別車」製造碰撞風險，就是故意來挑釁的。」

但是，中國再怎麼不爽又何奈？雖然，長期以來，中國一再以所謂的「一個中國」原則論述台灣海峽的「水域」，分別為中國的「內水」、「領海」、「毗連區」和「專屬經濟區」，根本否定「國際水域」這一說 。

日本海上自衛隊驅逐艦「雷」號於4月17日駛入台灣海峽，耗費了14個小時才穿越370公里長的台灣海峽。（取自日本防衛省海上自衛隊官網） 為了讓台灣海峽「內水化」，中共還特別拉了中國國民黨來為其「兩岸一中」的主張背書。從而幫中國鞏固：對台灣海峽享有主權、主權權利和管轄權的主張。並宣稱這是長期歷史形成的，符合國際法 。

事實上，中國國民黨的所謂國際關係學者黃介正曾附和中國台海內海化的主張，但是，不論國共再怎麼合作勾串，有一道中日歷史上「馬關條約」的「坎」，以及「舊金山和約」中「台灣地位未定論」的「錨」，徹頭徹尾否定了中國對於台灣主權的片面主張。

換言之，不論中國接不接受中華民國與中華人民共和國互不隸屬的事實，但是，國共「兩岸一中」的說法，只是自拉自唱而已，根本阻擋不了日本、美國甚至越南的軍艦自由航行通過台灣海峽‼️

中國國防部稱台灣海峽為「內海」，國民黨前國際部主任黃介正曾表示，中國說法並沒有違法。（資料照） 然而，最令中國從「氣噗噗」到「捶心肝」的是：事隔三天後，中國才發現日本軍艦來台灣海峽「跳曼波」的4月17日，竟是1895年4月17日，李鴻章在日本馬關的春帆樓簽下割讓台灣的《馬關條約》的131週年的紀念日⋯⋯。

渡盡劫波日本猶在！中國能不擔心第二次「甲午戰爭」歷史重演的可能性嗎？中國「下餃子」般速成的天下第一艦隊，會步上北洋艦隊的後塵嗎？看來4月17日日本海上自衛隊已經給了中國雷霆一擊‼️

中國「下餃子」般速成的天下第一艦隊， 圖為中共解放軍052D型飛彈驅逐艦「包頭號」。（取自人民日報官方臉書） （作者為印太戰略智庫顧問）

本文經授權轉載自黃澎孝臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法