矢板明夫觀點》近日兩件事 高市早苗展現「能屈能伸」

這樣的取捨，顯示出高市並非一味強硬的政治人物，而是具備一定彈性的現實主義者。該堅持的地方不退，例如對台海航行自由的立場。可以調整的地方則暫緩，例如參拜的時機。這種「能屈能伸」的特質，在當前多重危機並存的國際環境中，無疑有加分。

◎ 矢板明夫

最近，日本出現兩則值得關注的動向。其一，自衛隊護衛艦今天（4/17）通過台灣海峽，引起了中國的強烈抗議。這是在去年高市早苗首相就台灣有事發言引發中方反彈之後，日本再次以實際行動觸及台海敏感議題。其二，高市首相決定在本月靖國神社春季例大祭期間不進行參拜。這對於過去幾乎從不缺席的她而言，是一個明顯的轉變，也被普遍解讀為對中國與韓國關係的戰術性考量。

日本海上自衛隊護衛艦「雷」號（舷號107）於4月17日通過台灣海峽，將前往南海，參與美菲「肩並肩」聯合軍演。（取自日本海上自衛隊網站） 把這兩件事放在一起看，其實就能看出高市當前的價值排序與戰略判斷。一方面，在台灣海峽問題上，日本選擇維持存在感，甚至在必要時透過行動表達立場。這不僅關乎台灣，更直接牽動日本自身的海上安全與能源命脈。一旦默認中國對台海的內海化主張，日本未來的戰略空間將被壓縮。因此，在這個問題上，高市政府選擇的是清晰而有限度的強硬。

另一方面，在靖國神社問題上，高市則選擇暫時收斂。對日本保守派來說，不參拜意味著對自身信念的某種背離，因此內部批評在所難免。但若放在當前的國際局勢來看，這個決定並非單純的退讓，而是一種戰術安排。當台海局勢升溫、中東局勢動盪、日韓關係出現改善契機時，日本需要的是外交上的迴旋空間。適度降低象徵性衝突，反而有助於在更關鍵的安全議題上集中資源。

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這樣的取捨，顯示出高市並非一味強硬的政治人物，而是具備一定彈性的現實主義者。該堅持的地方不退，例如對台海航行自由的立場。可以調整的地方則暫緩，例如參拜的時機。這種「能屈能伸」的特質，在當前多重危機並存的國際環境中，無疑有加分。

當然，這樣的操作不會沒有代價。對內，她需要面對保守派對價值一致性的質疑；對外，也必須承擔中國持續施壓的風險。但政治本質上就是在現實條件下做選擇。每一個決定，都代表著領導者對輕重緩急的判斷。

不過，四月這一次的不參拜，並不具有決定性意義。真正關鍵的時間點，是在今年八月十五日。那一天不僅是歷史記憶的象徵，更是日本政治人物展現立場的重要時刻。如果屆時高市能作出明確選擇，才足以說明她的價值並未動搖。

日本首相高市早苗決定本月的靖國神社春季例大祭期間，她不會進行參拜。圖為高市2017年4月參拜靖國神社。（路透檔案照） 在動盪的國際局勢中，領導者面臨著巨大考驗，最重要的能力，或許就是要在理想和現實之間尋找平衡。

#矢板明夫

（作者為日本在台新聞工作者與作家）

本文經授權轉載自矢板明夫臉書

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