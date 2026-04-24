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自由開講》和平不能被壟斷，止戰思考也不應被封殺

2026/04/24 13:30

◎ 李其澤

針對「鄭習會」，陸委會與總統府強烈批評，直指所謂「和平框架」其實就是「統一框架」，認為鄭麗文在北京主場附和中共敘事，客觀上淪為統戰操作的一部分。就已公開的會面內容來看，這項警告並非沒有根據。北京談「和平」，從來不是在未預設終局的中性場域中談和平，而是在「九二共識」、「反對台獨」、「兩岸同屬一個中國」的政治前提下談和平。若接受這套前提，所謂和平發展便不再只是降低衝突風險，而是被納入中共既定的統一議程。

自由開講》和平不能被壟斷，止戰思考也不應被封殺針對「鄭習會」，陸委會與總統府強烈批評，直指所謂「和平框架」其實就是「統一框架」。（歐新社檔案照）
因此，府院的第一層批判是成立的。今天北京要的，並不是對等主體之間可自由協商的和平，而是服從其政治框架的和平；不是開放性的危機管理，而是有明確方向性的政治吸納。從這個角度看，把鄭麗文提出的「和平制度化」視為高度政治化的訊號，並非過度解讀，而是對中共對台話語結構的直接回應。

但問題也正出在這裡。若官方進一步把「和平框架」幾乎直接等同於「統一框架」，把所有兩岸制度性安排、危機管控與止戰機制的討論一併推入禁區，台灣最後只會剩下兩種語言：一種是情緒化的強硬，另一種是被污名化的對話。這對國安沒有幫助，對台灣也沒有好處。

真正需要反對的，當然是北京預設前提下、以和平為名而以統一為實的不對等安排；但這不代表台灣必須放棄對「如何避免戰爭、如何降低誤判、如何建立最低限度危機管控」的制度性思考。事實上，「止戰思考」乃至兩岸「止戰制度化」，正是維持兩岸和平的基礎與第一要件。若連止戰思維、危機管理與同步降低敵意等「止戰機制」的可能性都不能談，兩岸最終註定走向一戰，差別只是時間早晚，以及在何種內外條件下爆發而已。

因此，今天最穩健的立場，不是替北京的和平話術背書，也不是把所有制度性安排討論全部封殺，而是同時守住兩條線：第一，清楚揭露北京所謂和平發展背後的一中政治前提；第二，堅持台灣不能因此喪失發展自主止戰的能力。反統戰是必要的，但反統戰不能等於放棄止戰思考；警惕和平被利用，更不能變成拒絕一切和平制度討論的理由。

「止戰思考」乃至兩岸「止戰制度化」，正是維持兩岸和平的基礎與第一要件。圖為2月11日總統賴清德主持「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會。（資料照）「止戰思考」乃至兩岸「止戰制度化」，正是維持兩岸和平的基礎與第一要件。圖為2月11日總統賴清德主持「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會。（資料照）真正危險的，不只是北京用和平包裝統一，而是台灣在反制統戰的同時，也把自己避免戰爭的工具一併丟掉。反統戰是必要的，但反統戰不能等於放棄止戰思考；警惕和平被利用，更不能變成拒絕一切和平制度討論的理由。

（作者為彰師大副教授）

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