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汪浩時間》台商為什麼在中國艱困？——戳破鄭麗文的「政治甩鍋」謬論

鄭麗文刻意無視中共對台商的剝削與體制陷阱，試圖營造「唯有國共合作能救經濟」的假象，這不僅是對台商資產安全的誤導，更是以台灣主權尊嚴兌現一張空頭支票。台商的生路在於看清體制崩壞的真相，而非寄望於獨裁政權的政治恩賜。
汪浩時間

汪浩時間

2026/04/20 16:00

◎ 汪浩

國民黨主席鄭麗文近期率團訪中，將台商在中國面臨的經營困境，簡化為民進黨政府造成的「委屈」，並以中共推出的「新十大措施」作為救贖解藥。這種論調不僅無視現實，更是對台商血淚史的無知與對中共體制的刻意開脫。

國民黨主席鄭麗文（左）日前率團訪中，圖為中共國台辦主任宋濤（右）陪同參觀中國商飛公司。（法新社檔案照）國民黨主席鄭麗文（左）日前率團訪中，圖為中共國台辦主任宋濤（右）陪同參觀中國商飛公司。（法新社檔案照）台商今日的艱困，源於中國體制性的崩壞，而非台灣政府的立場。首先是經濟環境的「內捲」化，在中共扶持本土供應鏈和產能嚴重過剩背景下，台商面臨嚴苛的排擠與中國內需不足，而過去的低成本優勢早已消逝。

其次是法治環境的潰敗，誠如楊思安在《狂野之旅》所言，外商被視為「會走路的錢包」，一旦技術被吸納，隨即面臨「騰籠換鳥」的命運。

再者，美中對抗引發的地緣政治轉向，讓「去中國化」成為全球供應鏈的共識，這絕非靠國共「互信」就能扭轉的國際現實。

鄭麗文帶回的「新十大措施」，本質上是口惠而實不至的統戰腳本。這些繞過台灣政府公權力的片面紅利，隨時能以檢疫或政治藉口斷供，是典型的「養套殺」陷阱。

鄭麗文刻意無視中共對台商的剝削與體制陷阱，試圖營造「唯有國共合作能救經濟」的假象，這不僅是對台商資產安全的誤導，更是以台灣主權尊嚴兌現一張空頭支票。台商的生路在於看清體制崩壞的真相，而非寄望於獨裁政權的政治恩賜。

推薦「狂野之旅：外商在中國的25年，從錢進中國到排外閉鎖的經濟簡史」

楊思安所著「狂野之旅：外商在中國的25年，從錢進中國到排外閉鎖的經濟簡史」。（取自貼文）楊思安所著「狂野之旅：外商在中國的25年，從錢進中國到排外閉鎖的經濟簡史」。（取自貼文）（作者為時事評論員）

本文經授權轉載自汪浩臉書

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