博硯說法》Grab與華為形成策略聯盟，國安疑慮升級

撇除股東結構因素不論，Grab近年積極與中國企業建立策略合作關係，並持續投資及仰賴中國企業之技術與資源，亦成為一項不容忽視的隱憂。

◎ 胡博硯／東吳大學法律系教授

東南亞外送、叫車龍頭業者Grab宣布，與德國Delivery Hero SE達成協議，將以6億美元現金收購Delivery Hero旗下foodpanda在台灣的外送事業。如今全案尚待我國投審司及公平交易委員會首肯。

東南亞外送、叫車平台龍頭Grab宣布，將以6億美元收購Delivery Hero旗下foodpanda台灣外送事業。（路透檔案照）然而，有報導指出，不僅中國公司滴滴出行（DiDi Global Inc.）位列Grab前十大股東，昔日中國平安資本、阿里巴巴及中國主權財富基金中國投資有限責任公司，都曾投資Grab或其旗下子公司GrabTaxi，縱使中資持股比例已隨著Grab上市而分散，Grab仍受中資陰影籠罩。

撇除股東結構因素不論，Grab近年積極與中國企業建立策略合作關係，並持續投資及仰賴中國企業之技術與資源，亦成為一項不容忽視的隱憂。

請繼續往下閱讀...

其中最值得關注的是，中國公司華為旗下的Petal Maps與Grab旗下GrabMaps於2025年6月18日正式簽署了合作備忘錄，由Grab向華為提供其在東南亞深耕已久的資料庫，包含使華為取得東南亞地區的超在地化商業數據以及AI驅動設備採集的360度街景影像，協助華為升級路徑規劃與導航功能，並增強Petal Maps的視覺化呈現能力。雙方更強調，透過此次合作，華為將能夠提供用戶東南亞地區精確的3D室內定位，實現從街道到建築內部的無縫導航。

Grab股東包括中國最大的叫車平台「滴滴出行」。（路透檔案照）除了前述資料提供外，Grab與華為在帳號系統上亦開展全面性合作，例如Grab在其應用系統上整合了Huawei ID與 Huawei Pay，讓華為用戶能免安裝應用程式即使用Grab服務。除此之外，Grab透過華為的「元服務」與中國用戶的旅遊情境對接，當中國用戶完成機票或飯店預訂後，系統會自動透過 Grab提供提醒與接駁服務，形成一個覆蓋「行前規劃」到「行後支援」的跨境服務聯盟。

綜觀前述發展，不難看出Grab與華為已建立相當緊密之策略合作關係，據此推知，Grab將其於營運地區所取得的各類深度數據與市場資訊提供給華為使用，實具有高度可能性。則若Grab進軍台灣外送平台市場，不免令人憂心，未來我國之「超在地化商業數據」及「360度街景影像」，是否亦將提供予華為使用？是否將進而使中國得以掌握台灣精確的3D室內定位能力，甚至在我國實現華為聲稱的「自街道至建築內部之無縫導航」？

事實上，Grab早已對外表示，未來會將旗下AI產品模組引入台灣，包含其在地化地圖技術GrabMaps。Grab表示，引入GrabMpas的目的是為透過即時路線規劃與餐點準備時間預測，提升外送效率。但在Grab已與華為簽訂資料共享合作備忘錄的前提下，若Grab進入台灣市場，則台灣的關鍵基礎設施防護、重要場所空間資訊及人民個資與隱私，都將面臨難以預估的風險，成為危害國家的重大隱患。

Grab與華為已建立相當緊密之策略合作關係。示意圖。（歐新社檔案照）除了與華為的深度合作外，Grab亦與多家中國公司結盟，例如近日Grab與中國自動駕駛公司WeRide合作，推出東南亞首家無人駕駛叫車服務，目標在今年底於新加坡布局100至150輛自動駕駛汽車。又如Grab於去年底投資中國自動駕駛技術公司Momenta，雙方預計在東南亞市場開展自動駕駛行程服務之戰略合作。

前述種種跡象均顯示，Grab不僅於產業布局、策略聯盟及技術發展等面向，皆與中國保持緊密連結，且資訊往來頻繁，Grab之股權結構亦難謂全然擺脫中國陰影。則於 Grab進軍台灣之際，主管機關如何堅守我國國家安全，防杜中資滲透，並避免中國藉由中資企業與Grab間合作關係取得我國重要國防資訊及人民資料，實有賴主管機關之智慧及審慎判斷。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法