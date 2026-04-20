自由開講》從「惠台」到彈劾：傅崐萁動員背後的憲政風險

◎ 袁冰凝

「鄭習會」之後，中共隨即公布所謂「十項惠台措施」。幾乎同一時間，國民黨立法院黨團總召傅崐萁發布甲級動員令，並預告於5月19日推動對總統賴清德之彈劾投票。這種高度重疊的時間軸安排，已難以單純巧合解釋，更接近政治節奏上的刻意銜接與同步推進。

中共「十項惠台措施」公布同一時間，立法院國民黨團總召傅崐萁預告5月19日推動對總統賴清德之彈劾投票。（資料照）當中共以經貿誘因包裝政治訊號，台灣內部則同步升高對憲政權力核心的攻勢，當兩股力量相互交織，其效果已非一般民主制衡所能涵蓋，而是對既有憲政秩序產生結構性壓迫。換言之，此種行動組合已跨越政黨競爭界線，並直接影響制度運作。

依憲政原則而論，彈劾總統應以具體且重大之違法失職事實為前提，並須經嚴謹程序與證據審查。然而，本案卻呈現先行發布動員指令、再行預設政治結論的逆向操作，且提前一個月即進行全面部署，使制度程序的先後秩序明顯錯置，已足以構成對彈劾機制正當性的實質侵害。

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進一步觀察國會運作重心，軍購與總預算等攸關國防安全與財政穩定的核心議題，本應列為優先處理事項，卻未見相應政治能量投入；反觀針對國家元首的政治性動員，卻呈現高度集中與前置部署。顯示其治理重心，已由公共政策轉向政治對抗，並導致國會功能運作出現明顯的結構性失衡。

在野黨對軍購與總預算等攸關國防安全與財政穩定的核心議題，未見相應政治能量投入。圖為M1戰車使用的各型120公厘戰車砲彈。（資料照）



本次彈劾動員，已不宜視為一般政黨競爭下的制度運作，其與外部政策訊號在時間與效果上的連動，已形成潛在的結構性風險。若仍以傳統政治競爭框架加以理解，恐將低估其制度層面的影響。

若「惠台」之名承載的實為政治條件之延伸，其本質即難脫工具化政策的範疇。在此脈絡下，真正需要警惕的，已非單一政策或事件，而是正常的制度運作正悄然轉向，並逐步改寫既有的政治常態。

（作者為法務人員）

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