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自由開講》從「惠台」到彈劾：傅崐萁動員背後的憲政風險

2026/04/20 09:30

◎ 袁冰凝

「鄭習會」之後，中共隨即公布所謂「十項惠台措施」。幾乎同一時間，國民黨立法院黨團總召傅崐萁發布甲級動員令，並預告於5月19日推動對總統賴清德之彈劾投票。這種高度重疊的時間軸安排，已難以單純巧合解釋，更接近政治節奏上的刻意銜接與同步推進。

中共「十項惠台措施」公布同一時間，立法院國民黨團總召傅崐萁預告5月19日推動對總統賴清德之彈劾投票。（資料照）中共「十項惠台措施」公布同一時間，立法院國民黨團總召傅崐萁預告5月19日推動對總統賴清德之彈劾投票。（資料照）當中共以經貿誘因包裝政治訊號，台灣內部則同步升高對憲政權力核心的攻勢，當兩股力量相互交織，其效果已非一般民主制衡所能涵蓋，而是對既有憲政秩序產生結構性壓迫。換言之，此種行動組合已跨越政黨競爭界線，並直接影響制度運作。

依憲政原則而論，彈劾總統應以具體且重大之違法失職事實為前提，並須經嚴謹程序與證據審查。然而，本案卻呈現先行發布動員指令、再行預設政治結論的逆向操作，且提前一個月即進行全面部署，使制度程序的先後秩序明顯錯置，已足以構成對彈劾機制正當性的實質侵害。

進一步觀察國會運作重心，軍購與總預算等攸關國防安全與財政穩定的核心議題，本應列為優先處理事項，卻未見相應政治能量投入；反觀針對國家元首的政治性動員，卻呈現高度集中與前置部署。顯示其治理重心，已由公共政策轉向政治對抗，並導致國會功能運作出現明顯的結構性失衡。

自由開講》從「惠台」到彈劾：傅崐萁動員背後的憲政風險在野黨對軍購與總預算等攸關國防安全與財政穩定的核心議題，未見相應政治能量投入。圖為M1戰車使用的各型120公厘戰車砲彈。（資料照）

本次彈劾動員，已不宜視為一般政黨競爭下的制度運作，其與外部政策訊號在時間與效果上的連動，已形成潛在的結構性風險。若仍以傳統政治競爭框架加以理解，恐將低估其制度層面的影響。

若「惠台」之名承載的實為政治條件之延伸，其本質即難脫工具化政策的範疇。在此脈絡下，真正需要警惕的，已非單一政策或事件，而是正常的制度運作正悄然轉向，並逐步改寫既有的政治常態。

（作者為法務人員）

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