自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》揭開中國官媒「25位台灣代表名單」的內宣真相

2026/04/21 08:00

◎ 吳國棟

台灣資訊環境研究中心透過大數據，統計中國官媒引用頻率與傳播熱度而得出的最新名單依序為：鄭麗文、陳之漢、蔡正元、郭正亮、周錫瑋、謝寒冰、賴岳謙、栗正傑、介文汲、帥化民、洪秀柱、苑舉正、黃國昌、邱毅、蔣萬安、侯漢廷、張延廷、羅智強、王鴻薇、唐湘龍、張亞中、傅崐萁、呂禮詩、吳子嘉、李勝峰。

中國官媒引用頻率與傳播熱度而得出25位「台灣代表」，不僅是「對台認知作戰」，更是一場規模宏大的「對內維穩大外宣」。（圖取自台灣資訊環境研究中心IORG）中國官媒引用頻率與傳播熱度而得出25位「台灣代表」，不僅是「對台認知作戰」，更是一場規模宏大的「對內維穩大外宣」。（圖取自台灣資訊環境研究中心IORG）

「鄭習會」後的鄭麗文登頂榜首不意外，網紅「館長」首次進榜即排名第2，黃國昌排名第13，其他有電視名嘴、政治人物、5位退將、前外交官、失意政客及民進黨脫黨人士等，有多人是TVBS、旺中旗下政論節目常客。當他們在政論節目批評自己的政府時，這些內容常被對岸剪輯回流到抖音或小紅書，洗腦14億民眾與海外華人：「民主很可怕」。這就是中國利用民主社會的「言論自由」與「資訊開放」進行攻擊，利用「資訊不對稱」進行雙向操作：在中國建構一個「民主失敗」、「台灣快垮了」的虛假平行時空，同時在台灣引發「疑美論」、「掏空論」及「棋子論」。所以它不僅是「對台認知作戰」，更是一場規模宏大的「對內維穩大外宣」。

猶記得2020年時任市議員的王鴻薇在中國央視的《海峽兩岸》連線節目中，不僅口音轉向純正捲舌的「北京腔」，更將「中華民國總統」改稱為「台灣地區領導人」。這種「自動調頻」的表演以及「自發性地矮化國家格調」，令人遺憾及不齒。

值得省思的是，網路的開放本意是促進民主，卻成了威權國家散布恐慌與分裂的溫床。所以面對這種不對稱的資訊戰，我們不應以封鎖回應，而是建立社會的「認知免疫力」。當我們看透這些名嘴只是中共內宣的「傳聲筒」時，其分裂台灣的效果自然不攻自破。

這份名單獨缺柯文哲，顯示中共的對台宣傳存在著「政治貞操」的底線？（資料照）這份名單獨缺柯文哲，顯示中共的對台宣傳存在著「政治貞操」的底線？（資料照）

有趣的是，這份名單獨缺柯文哲。習近平自2012年上台以來，「反腐」一直是最核心準則。如果中共的人民日報或央視大量引用並吹捧一名「被法院初審判刑17年的貪汙嫌犯」，這在中國可能會造成輿論翻車：一方面嚴懲國內貪官，另一方面卻將這位涉貪者塑造成「正義化身」，這會直接削弱習近平反腐運動的正當性，這似乎顯示中共的對台宣傳存在著「政治貞操」的底線？

（作者是退休貿易推廣人員）


自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書