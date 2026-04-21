自由開講》揭開中國官媒「25位台灣代表名單」的內宣真相

◎ 吳國棟

台灣資訊環境研究中心透過大數據，統計中國官媒引用頻率與傳播熱度而得出的最新名單依序為：鄭麗文、陳之漢、蔡正元、郭正亮、周錫瑋、謝寒冰、賴岳謙、栗正傑、介文汲、帥化民、洪秀柱、苑舉正、黃國昌、邱毅、蔣萬安、侯漢廷、張延廷、羅智強、王鴻薇、唐湘龍、張亞中、傅崐萁、呂禮詩、吳子嘉、李勝峰。

中國官媒引用頻率與傳播熱度而得出25位「台灣代表」，不僅是「對台認知作戰」，更是一場規模宏大的「對內維穩大外宣」。（圖取自台灣資訊環境研究中心IORG）

「鄭習會」後的鄭麗文登頂榜首不意外，網紅「館長」首次進榜即排名第2，黃國昌排名第13，其他有電視名嘴、政治人物、5位退將、前外交官、失意政客及民進黨脫黨人士等，有多人是TVBS、旺中旗下政論節目常客。當他們在政論節目批評自己的政府時，這些內容常被對岸剪輯回流到抖音或小紅書，洗腦14億民眾與海外華人：「民主很可怕」。這就是中國利用民主社會的「言論自由」與「資訊開放」進行攻擊，利用「資訊不對稱」進行雙向操作：在中國建構一個「民主失敗」、「台灣快垮了」的虛假平行時空，同時在台灣引發「疑美論」、「掏空論」及「棋子論」。所以它不僅是「對台認知作戰」，更是一場規模宏大的「對內維穩大外宣」。

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猶記得2020年時任市議員的王鴻薇在中國央視的《海峽兩岸》連線節目中，不僅口音轉向純正捲舌的「北京腔」，更將「中華民國總統」改稱為「台灣地區領導人」。這種「自動調頻」的表演以及「自發性地矮化國家格調」，令人遺憾及不齒。

值得省思的是，網路的開放本意是促進民主，卻成了威權國家散布恐慌與分裂的溫床。所以面對這種不對稱的資訊戰，我們不應以封鎖回應，而是建立社會的「認知免疫力」。當我們看透這些名嘴只是中共內宣的「傳聲筒」時，其分裂台灣的效果自然不攻自破。

這份名單獨缺柯文哲，顯示中共的對台宣傳存在著「政治貞操」的底線？（資料照）

有趣的是，這份名單獨缺柯文哲。習近平自2012年上台以來，「反腐」一直是最核心準則。如果中共的人民日報或央視大量引用並吹捧一名「被法院初審判刑17年的貪汙嫌犯」，這在中國可能會造成輿論翻車：一方面嚴懲國內貪官，另一方面卻將這位涉貪者塑造成「正義化身」，這會直接削弱習近平反腐運動的正當性，這似乎顯示中共的對台宣傳存在著「政治貞操」的底線？

（作者是退休貿易推廣人員）



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