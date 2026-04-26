自由開講》明星高中更該落實生活教育

◎ 陳啟濃

台中一中宿舍因晨間的起床音樂住宿學生認為太刺耳，因多次反應無效，3月25日清晨因宿舍幹部的一番話，引發住宿學生集體的大聲鼓譟，有如上演「宿舍風雲」，正值段考，必然會影響學生考試的心情。

台中一中住宿學生認為宿舍晨間的起床音樂太刺耳，因宿舍幹部的一番話，引發住宿學生集體的大聲鼓譟。（取自Threads）單純的宿舍廣播音樂會造成軒然大波，應該是學校在事情還很輕微時，未能即時介入處理，漠視學生反映的意見，沒有及時做好危機管理，才會發生這次學生爆發的情緒反彈。而宿舍幹部的一席話，更是引起眾怒，壓垮學生克制自己行為的最後一根稻草。

第一個觀察點是學生反應後，學校為何沒處理？是經過瞭解認為事情沒什麼，但也要跟學生溝通後，能夠取得大家的諒解，讓音樂可以繼續撥放。或是學校根本置身事外，想讓學生自行擺平，不料學生擺不平，事情更加惡化。

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另一點是宿舍幹部那一些挑釁的言語，到底是誰給他那麼大的勇氣，是他平日積怨已久，還是惱羞成怒。不管如何他的那一番話，壓根就是想跟大家數落與挑戰的用語，完全不是基於服務同學該有的溝通話語。特別是為何一定要撥放大家反感的音樂，是否是故意的態度。

台中一中住宿學生不滿起床號太「尖銳」，唱「生日快樂」抗議。（資料照）



學校與學生的回應都是這麼的不負責任、激烈與對立，顯見明星高中學生雖然課業成績優秀，處理問題的能力以及管控自我情緒的能力，還需要更多的學習與精進。同學都無法好好相處，將來如何跟龍蛇混雜的社會各階層溝通。

學校除了每年炫耀升學率，更該好好指導學生的生活教育，不該過度放任。因為他們以後都會是社會各階層的翹楚，對人對事都更該有智慧好好的面對處理。

（作者為台中一中校友）

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