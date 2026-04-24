自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》把公開資訊說成洩密

2026/04/24 09:00

◎ 沈言

國民黨人士楊智伃、鄧凱勛赴北檢按鈴申告，指控管碧玲公布中國船艦示意圖涉及洩漏國防機密，認為相關資訊可能暴露我方監控能力，對國安構成風險，並直接訴諸刑責處理。

海委會主委管碧玲批評中國對台長期的共機共艦侵擾，公布6艘共艦及2艘海警船位在台海周邊的位置。（取管碧玲臉書）海委會主委管碧玲批評中國對台長期的共機共艦侵擾，公布6艘共艦及2艘海警船位在台海周邊的位置。（取管碧玲臉書）

但問題在於，該圖僅呈現大致位置，未包含經緯度、即時時間或任何偵測方式。這類資訊本來就屬於可觀測的海上動態，透過商用衛星影像與公開資料即可掌握。只要不涉及精準定位與偵測能力，通常不被視為機敏資訊。

如果連這樣的內容都能被認定為洩密，那確實近乎沒有常識。但問題也正好在這裡。這些人不太可能真的分不清什麼是機密，更可能的是，他們其實分得很清楚，只是在特定時候選擇不這樣說。當公開資訊可以被重新定義為風險，法律就不再只是判準，而成為攻防工具。

把公開資訊說成洩密，這樣的爭議自古就不少見。宋金對峙時，朝廷內部並不缺情報。金軍南下的動向，邊民知道、將領知道，朝廷也同樣掌握。李綱在朝中據此分析戰局，主張應對，本是敵情判斷；但在主和派眼中，這些話卻成了誇大情勢、擾亂決策的問題言論，甚至被視為洩漏軍機。於是，同一段敵情，可以被當成必要分析，也可以被定義為不當發言。本質從來不是敵情，而是黨爭。

國民黨台北、新北市議員擬參選人楊智伃、鄧凱勛認定管碧玲涉犯洩漏交付國防秘密等罪，日前前往台北地檢署進行告發。（資烙照）國民黨台北、新北市議員擬參選人楊智伃、鄧凱勛認定管碧玲涉犯洩漏交付國防秘密等罪，日前前往台北地檢署進行告發。（資烙照）

如果依照這樣的邏輯推下去，問題就會變得很清楚。去年發放的小橘書，作為應變與救災指引，是否也應被視為公開敏感資訊而取締。這類資訊本來就需要被廣泛傳遞，甚至必須被刻意公開，才能發揮功能。若僅因涉及行動與位置，就一概納入機密，那不只無助於安全，反而會讓制度失去運作的基礎。這樣的推論本身，已經說明問題不在資訊，而在標準如何被使用。一旦這種標準成立，被影響的不會只是一張圖，而是所有本來就應該公開的公共資訊。

爭議從來不在那張圖，而在有人決定讓它成為爭議。當法律被拿來對付對手，制度就不再是標準，而只是用來對付對手的工具。

（作者為評論員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書