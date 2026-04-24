自由開講》把公開資訊說成洩密

◎ 沈言

國民黨人士楊智伃、鄧凱勛赴北檢按鈴申告，指控管碧玲公布中國船艦示意圖涉及洩漏國防機密，認為相關資訊可能暴露我方監控能力，對國安構成風險，並直接訴諸刑責處理。

海委會主委管碧玲批評中國對台長期的共機共艦侵擾，公布6艘共艦及2艘海警船位在台海周邊的位置。（取管碧玲臉書）

但問題在於，該圖僅呈現大致位置，未包含經緯度、即時時間或任何偵測方式。這類資訊本來就屬於可觀測的海上動態，透過商用衛星影像與公開資料即可掌握。只要不涉及精準定位與偵測能力，通常不被視為機敏資訊。

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如果連這樣的內容都能被認定為洩密，那確實近乎沒有常識。但問題也正好在這裡。這些人不太可能真的分不清什麼是機密，更可能的是，他們其實分得很清楚，只是在特定時候選擇不這樣說。當公開資訊可以被重新定義為風險，法律就不再只是判準，而成為攻防工具。

把公開資訊說成洩密，這樣的爭議自古就不少見。宋金對峙時，朝廷內部並不缺情報。金軍南下的動向，邊民知道、將領知道，朝廷也同樣掌握。李綱在朝中據此分析戰局，主張應對，本是敵情判斷；但在主和派眼中，這些話卻成了誇大情勢、擾亂決策的問題言論，甚至被視為洩漏軍機。於是，同一段敵情，可以被當成必要分析，也可以被定義為不當發言。本質從來不是敵情，而是黨爭。

國民黨台北、新北市議員擬參選人楊智伃、鄧凱勛認定管碧玲涉犯洩漏交付國防秘密等罪，日前前往台北地檢署進行告發。（資烙照）

如果依照這樣的邏輯推下去，問題就會變得很清楚。去年發放的小橘書，作為應變與救災指引，是否也應被視為公開敏感資訊而取締。這類資訊本來就需要被廣泛傳遞，甚至必須被刻意公開，才能發揮功能。若僅因涉及行動與位置，就一概納入機密，那不只無助於安全，反而會讓制度失去運作的基礎。這樣的推論本身，已經說明問題不在資訊，而在標準如何被使用。一旦這種標準成立，被影響的不會只是一張圖，而是所有本來就應該公開的公共資訊。

爭議從來不在那張圖，而在有人決定讓它成為爭議。當法律被拿來對付對手，制度就不再是標準，而只是用來對付對手的工具。

（作者為評論員）

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