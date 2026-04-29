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自由開講》當減碳成為理由 核能為何仍難退出能源結構？

2026/04/29 17:00

◎ 林仁斌

在氣候危機的公共討論中，核能經常被包裝為「務實且低碳」的解方。然而，這樣的說法忽略了一個更接近現實的事實：核能之所以難以退出舞台，關鍵從來不只是減碳，而是其深植於國家權力與安全體系之中。

支持核能的論述，常強調其可創造高技術與穩定就業，並由國家承擔高額投資與風險。但這些特性並非能源本身的必然，而是制度選擇的結果。在市場導向的電力體系中，再生能源往往面臨收益不穩的問題，而核能則仰賴國家長期介入與保證回收，得以持續存在。

運轉40年的台電核三廠二號機在2025年5月18日凌晨零時前停機，台灣正式迎來「非核家園」。（資料照）運轉40年的台電核三廠二號機在2025年5月18日凌晨零時前停機，台灣正式迎來「非核家園」。（資料照）更關鍵的是，核能與軍事體系之間難以切割。

研究指出，一旦建立核能體系，國家便會累積核武相關的技術能力與工業基礎。法國總統曾直言：「沒有民用核能，就沒有軍事核能。」這意味著，核能不只是能源技術，更是一種與國家安全結構緊密連結的戰略資產。

在這樣的背景下，將核能簡化為氣候工具，容易忽略其地緣政治意涵。當前積極發展核能的國家，多半已具備核武能力或明確戰略動機。若核能真是普遍的低碳解方，核技術理應廣泛擴散，但現實卻恰恰相反，其高度管制正反映出其非中性的本質。

將這樣的結構帶回台灣，問題更加清楚。台灣並不具備核武發展條件，也不處於核能技術輸出的權力位置。換言之，台灣若選擇發展核能，所承擔的將主要是成本與風險，而非制度性紅利。

更現實的是時間。核電的興建（或重啟）涉及安全審查、設備整備與燃料準備，往往需時數年；相較之下，再生能源多可在較短時程內完成建置並投入供電。在能源轉型講求速度的此刻，時間本身就是成本。

台灣若選擇發展核能，所承擔的將主要是成本與風險，而非制度性紅利。圖為在美國一架B-52H轟炸機投放了一枚未裝彈頭的AGM-86B巡航飛彈。（路透檔案照）台灣若選擇發展核能，所承擔的將主要是成本與風險，而非制度性紅利。圖為在美國一架B-52H轟炸機投放了一枚未裝彈頭的AGM-86B巡航飛彈。（路透檔案照）因此，台灣真正面對的，不是是否跟上核能趨勢，而是：在一個不對等的國際結構中，我們是否選擇承擔一套既難以解決短期需求、也無法帶來制度回報的風險體系。

當核能被簡化為低碳選項時，忽略的不是技術，而是結構。

能源政策可以有不同選擇，但不能建立在錯誤比較之上。當一項選擇既無法回應時程，也難以帶來對等回報時，所謂「務實」，很可能只是對現實的誤判。

（2025非核亞洲論壇執行長、文大副教授）

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