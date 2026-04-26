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自由開講》當善意沒有責任：餵食，誰在承擔後果

2026/04/26 17:00

◎ 張商陽

日前有民眾長期餵食遊蕩犬，遭地方政府認定為具持續管理行為，開罰八萬六千元，引發動保與野保團體對立。動保團體主張餵食不應視為飼主，否則會壓縮善意空間；野保與環團則反對，認為長期餵食已形成實質管理，應負責。這場爭議看似在談愛心，其實是在談責任誰來承擔。

民眾長期餵食遊蕩犬，遭地方政府認定為具持續管理行為，開罰8.6萬元，引發動保與野保團體對立。（資料照）民眾長期餵食遊蕩犬，遭地方政府認定為具持續管理行為，開罰8.6萬元，引發動保與野保團體對立。（資料照）

在台灣，長期餵食遊蕩犬的人，常被稱為「愛媽愛爸」。這個稱呼本身就說明一件事：在制度沒有處理的地方，出現了替代性的照顧角色。穩定餵食會形成固定據點，狗自然會聚過來。講白一點，你在哪裡餵，牠們就在哪裡待。當食物固定供應，存活率提高，繁殖增加，數量自然往上長。

行為也會跟著改變。長期餵食會讓狗降低警戒，變得依附人類，也更容易出現護食與競爭。當多隻狗集中在同一個地方，衝突自然變多。不是牠們變壞，而是環境被改了。

在台灣，這類爭議並不陌生。放生與餵食，其實面對的是同一個問題：行為的後果早就很清楚，但制度處理卻不到位。放生有規範卻執行鬆散，餵食甚至連責任界線都還沒有說清楚。問題不在善意，而在這些後果已經反覆出現。

這些問題，其實早就在生活裡出現。有人夜間騎車閃狗摔倒，有人經過固定餵食點被攻擊，也有農地出現犬隻追逐動物。這些不是偶發，而是反覆出現的現象。

自由開講》當善意沒有責任：餵食，誰在承擔後果當食物固定供應，存活率提高，繁殖增加，數量自然往上長。多隻狗集中在同一個地方，衝突自然變多。圖為中埔鄉公所的禁餵食流浪狗告示。（資料照）

餵食的人沒有被認定為管理者，受影響的人也很難找到對象負責。最後怎麼處理？不是政府收，就是社會一起扛。行為是少數人在做，後果是所有人在承擔。

今天你餵食，但後果是別人在收。這和放生沒有差別。叫它愛心也好、慈悲也好，本質都一樣，只是用人類的傲慢替行為找理由。

問題不在餵不餵，而在餵了之後，誰要收後果。當一個行為已經改變動物怎麼活、在哪裡出現，甚至影響數量與環境，那就不只是餵食。

這不是要否定善意，而是要把責任說清楚。行為如果會帶來穩定結果，制度就不能再假裝沒看到。否則，爭議只會反覆出現。

（作者為蛋農）

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