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自由開講》守護文化安全：勿讓原家中心社工制度在整併中消失

2026/04/26 12:30

◎ 邱孟玲

近期台東縣政府規劃將原住民族家庭服務中心（原家中心）社工整併至社會局，引發基層社工與族人強烈反彈。此舉表面上屬行政與財政調整，實則牽動原住民族社會工作專業定位與文化安全保障，值得社會高度關注與審慎評估。

台東縣「原家中心」因為新版財劃法面臨存廢問題，經討論後決議可保留至119年，社工群歡呼。（資料照）台東縣「原家中心」因為新版財劃法面臨存廢問題，經討論後決議可保留至119年，社工群歡呼。（資料照）

原家中心制度推動至今已28年，長期深耕原鄉部落，透過族語溝通與文化理解，發展出以部落為主體的服務模式。這些社工不僅提供家庭支持與福利服務，更扮演文化橋梁與社區支持網絡的關鍵角色，是社福體系中不可或缺的夥伴，也是原鄉族人不可取代的資源樞紐。

根據行政院核定之「強化社會安全網計畫2.0（115－119年）」，中央已明確將原家中心列為全國社安網中「不可或缺之基礎服務節點」。因此，台東縣政府的行政調整應與中央政策方向一致，在119年計畫結束前，不應以行政整併為由裁撤或併編已核定之服務據點，以確保政策延續性與服務穩定性。

然而，若逕行將原家中心社工納入一般行政體系，恐削弱其文化回應式服務功能，使原住民族社會工作專業遭到邊緣化，進而動搖多年來建立的文化安全基礎。原住民族社會工作並非一般福利服務的延伸，而是兼具文化傳承、社會修復與權益保障的重要制度。

台東縣政府推動將原住民族家庭服務中心納入一般社福體系，經綜整各方意見並與中央協調，決定維持原家中心現行服務計畫穩定運作。圖為民進黨立委陳瑩（左2）日前陪同台東縣長饒慶鈴（左3）前往衛福部，爭取調高中央補助款。（陳瑩國會辦公室提供）台東縣政府推動將原住民族家庭服務中心納入一般社福體系，經綜整各方意見並與中央協調，決定維持原家中心現行服務計畫穩定運作。圖為民進黨立委陳瑩（左2）日前陪同台東縣長饒慶鈴（左3）前往衛福部，爭取調高中央補助款。（陳瑩國會辦公室提供）

此案已引起中央民意代表關注，陳瑩委員與伍麗華委員均表達關心並協助了解相關情形，凸顯此議題對原住民族社會福利與政策發展的重要性。

原住民族社會工作的核心在於「文化安全」（Cultural Safety），強調服務必須尊重族群文化、語言與歷史脈絡。若僅以行政效率或財政考量推動整併，將削弱服務品質，甚至形成制度性不信任，成為文化安全的隱憂。
依據《原住民族基本法》所揭示的精神，政府應提供符合文化差異的社會福利服務，並確保原住民族參與相關決策。因此，面對整併爭議，政府應秉持以下原則：維持原家中心制度與專業自主性、確保專款專用與穩定財源、尊重原住民族參與權，以及落實文化安全的服務體系。

對於這群扎根部落、默默付出的原家中心社工，政府應給予更多支持與珍惜，而非以行政整併為由，犧牲多年來建立的原住民族文化安全服務模式。守護原家中心，不僅是維護專業，更是守護原住民族的尊嚴與權利。

（作者為布農族，原住民族政策研究者）

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