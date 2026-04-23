自由開講》日艦穿越台海後 台日合作不能再只靠默契

◎ 再米

日本護衛艦「雷」號穿越台灣海峽，同時日本幸福實現黨也在台北提出「台灣交流發展法」草案。

日本護衛艦「雷」號通過台灣海峽，也是首相高市早苗上台後，首次派遣護衛艦通過台海。（圖取自日本海上自衛隊官網）軍艦過航與法案倡議看似兩件事，其實都在提醒台灣：台日互動若還停在善意與默契，一遇到北京施壓就會退回臨時應變，台灣始終缺少能承受壓力的穩定安排。

日艦過台海的重要，不只在北京再次高調抗議，更在於日本正把台海風險放進區域安全的實際部署。這次護衛艦南下，連著菲律賓「肩並肩」聯演的脈絡來看，表示第一島鏈周邊國家都在調整應對。台海局勢早已不是台灣自己的問題，而是整個區域都得面對的安全壓力。

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至於「台灣交流發展法」草案，雖然只是日本小黨提出，未必代表日本政府立場，但仍有指標意義。它把高層互訪、國會交流、地方往來等過去常靠個案處理的事項，正式拉進制度討論。這一步未必很快成法，卻已說明日本內部有人認為，對台關係不能永遠停在模糊地帶。

台灣北社與日本幸福實現黨等團體於立法院舉辦「台灣交流發展法」日本幸福實現黨版草案發布記者會。（資料照）反對者總說，這類動作只會刺激北京，讓台海更危險。問題正好相反。北京連正常過航與仍在倡議中的交流法案都要放大指責，顯示風險從來不在台灣或日本是否太高調，而在北京無法容忍民主國家的正常往來。若台灣還把「不要惹北京」當成最高原則，等於把自己的安全押在對方情緒上。

台灣真正該做的，不是把台日合作停在口頭友好，而是把互訪機制、海上搜救、資安合作與供應鏈韌性，逐步做成能延續、能承壓的安排。盟友靠近不是風險，沒有準備才是風險。面對持續升高的區域壓力，台灣若還把退縮誤認成和平，只會把自己一步步推回更孤立的位置。

（作者為退休人士）

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