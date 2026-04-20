黑熊學院》如果能夠站著握手談生意 為什麼要跪著磕頭求施捨？

台灣不只人均產值贏過日本和韓國，現在甚至越跑越快，把他們甩得越來越遠。既然台灣已經成長成強悍的好國好民，我們又為什麼要委屈自己跟惡國來往？

◎ 黑熊學院



美國白宮昨日發布《2026年總統經濟報告》內容指出，美國從台灣的進口額較前一年增加了596億美元。



這個增幅，讓台灣位居美國所有進口來源國之首。

台灣已經成長成強悍的好國好民，我們又為什麼要委屈自己跟惡國來往？ （取自貼文）



白話文就是，這代表台灣的企業（特別是半導體、AI伺服器、網通設備商）從美國市場帶回了龐大的外匯。



這份報告是美國政府對過去一年經濟表現的總結及對未來發展方向，內容主要反映兩件重要的事情：



第一，台灣正在用實力與美國說話



過去整體社會氛圍傾向「依賴美國」，但這幾年台灣在美國全球經濟戰略中的地位，已從「關鍵供應鏈夥伴」提升至「核心經濟盟友」，在美國進口結構中掌握一席之地，甚至兩席、三席之地都不是誇大。



因為台灣產品有不可取代的地位，包括半導體（先進製程）與資通訊產業（伺服器、網通設備），都是美國AI革命的關鍵資源。

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第二，台美關係朝向「經濟安全」的共同體邁進



這份報告證明了台美關係已從單純的「政治友好」，轉為肉眼可見的經濟支柱。



值得注意的是，報告中更提到美國去年開始，對中國的進口額就明顯下降，減少971億美元（約新台幣3.08兆元）。



報告明確指出，美國的政策目標正在朝向「減少對中國關鍵技術與原物料的過度依賴」邁進。

》「惠台」還是「毀台」？



近日中共洋洋灑灑祭出所謂惠台政策，無論是農漁產或食品的開放，仔細看皆有但書：



堅持九二共識、反對台獨等，更不斷強調有條件開放，更別說提及共享機場與產業合作，都只是包著政治操弄的外衣，實則故伎重施。



一方面共機艦不斷盤旋縈繞無視驅趕、火箭軍在飛彈演練期間嚷嚷著要「完成祖國統一」；嘴裡喊著我們都是一家人，一方面又掄起拳頭不斷往台灣人臉上揮，這種戲碼台灣人早就看膩了。



說穿了，如果與美國合作有超過500億的美元經濟利益，開放中國觀光客是能帶來幾個億？記得要說清楚是美元還是台幣。

》不要倚靠敵國不懷好意的「善意」



再來看一個數字：台灣2026年經濟成長率預測值為7.37%，居全球領先地位。



此數據遠超美國（1.98%）、中國（5.01%）及新加坡（3.34%）等主要國家，成長幅度在亞太地區及成熟經濟體中表現最為亮眼。

美國從台灣的進口額較前一年增加了596億美元，台灣的企業從美國市場帶回了龐大的外匯。圖為PCB上的半導體。（路透檔案照）

事實上，台灣正在扭轉「已開發國」經濟成長必然會放緩的常態。



白話就是，國家變有錢之後，經濟成長率通常會趨於平緩甚至變慢，算是許多高度開發的國家的常態。



就像健身會有增肌減脂的蜜月期，在經歷一大段爆發的進步後多少會進入瓶頸。但台灣卻不斷突破自己的極限。



就顯著的就是疫情後的數字：台灣不只人均產值贏過日本和韓國，現在甚至越跑越快，把他們甩得越來越遠。



既然台灣已經成長成強悍的好國好民，我們又為什麼要委屈自己跟惡國來往？



若說健身是為了強健體魄以及讓別人能夠心存忌憚，讓別人能跟我們心平氣和地說話，提高經濟、國防、外交等韌性體質也是同樣道理。



繼續累積自己的實力，就不必害怕流氓的拳頭與壓迫。

本文經授權轉載自黑熊學院臉書

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