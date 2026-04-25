自由開講》從NCAA到林志傑 台灣體育如何從情感消費走向城市治理？

◎ 陳擷安

4月12日，台灣籃壇傳奇球星「野獸」林志傑於台北小巨蛋舉行引退賽。（資料照）美國大學籃球NCAA四強賽，為主辦城市印第安那波里斯帶來約7萬名觀光客，並創造超過4億美元的經濟效益。不只如此，當地更進一步結合賽事熱潮，在小學推動閱讀計畫，將運動文化轉化為教育與城市品牌的一部分。相較之下，台北小巨蛋近期迎來林志傑退休的重要時刻，雖同樣具備高度關注與情感動員，但如何將這樣的運動能量轉化為長期城市價值，仍有相當大的發展空間。

NCAA的成功關鍵，在於將體育賽事視為「城市經營工具」，而非單一活動。觀光人潮、消費動能與媒體曝光，都是短期效益，但真正關鍵在於如何延伸為長期影響。印第安那波里斯透過閱讀計畫，把賽事熱潮導入教育體系，使運動不只是娛樂，更成為文化與公共政策的一環。這種跨領域整合，是台灣目前較為欠缺的部分。

NCAA為主辦城市印第安那波里斯創造逾4億美元的經濟效益，其成功關鍵在於將體育賽事視為「城市經營工具」，而非單一活動。（法新社檔案照）台灣在大型賽事與運動明星上並不缺資源，但缺乏整合策略。以林志傑退休為例，這不僅是一場球員告別，更是一個具有高度象徵性的運動文化事件。然而，多數活動仍停留在賽事與情感層面，較少延伸至城市行銷、觀光規劃或教育推廣。若能將這類事件轉化為城市品牌，例如結合觀光路線、運動展覽或青少年培訓計畫，將有助於放大其影響力。

體育經濟的關鍵在於「持續性」。單一賽事帶來的經濟效益雖可觀，但若缺乏後續規劃，效果往往短暫。政府可思考建立常態性運動活動，例如年度籃球節、城市聯賽或國際交流賽，讓運動成為城市固定的吸引力來源，而非一次性事件。筆者提供以下四點建議：

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一、建立跨部會整合機制：體育、觀光、教育與文化單位應共同規劃大型賽事的延伸效益，而非各自為政。

二、設立專責單位：負責體育經濟與城市品牌的長期策略，確保資源能被有效整合與運用。

三、強化基層連結：借鏡印第安那波里斯的做法，台灣可將運動明星與學校教育結合，例如推動閱讀、運動精神或品格教育，讓運動影響力深入下一代，而非僅停留在觀賽層面。

四、重視城市空間運用：台北小巨蛋等場館不應只是比賽場地，而可發展為運動文化中心，結合展覽、體驗與社群活動，提升使用率與附加價值。當場館成為城市日常的一部分，體育經濟才能真正發酵。

台灣若想強化體育經濟，可重視城市空間運用，例如台北小巨蛋等場館不應只是比賽場地，而是可結合展覽與社群活動的運動文化中心，提升使用率與附加價值。（資料照）

從NCAA到林志傑退休，兩者其實指向同一個問題：體育的價值，不在於一場比賽的勝負，而在於能否轉化為城市長期發展的動能。對台灣而言，關鍵不只是舉辦更多活動，而是如何讓每一次運動熱潮，都成為城市成長的起點。

（作者為科技集團法務）

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