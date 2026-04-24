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自由開講》伊朗戰爭對中國經濟的影響

2026/04/24 20:00

◎ 廖明輝

美伊戰爭對中國造成了成本面、需求面到信心面的壓力；示意圖。（歐新社檔案照）美伊戰爭對中國造成了成本面、需求面到信心面的壓力；示意圖。（歐新社檔案照）

國際貨幣基金（IMF）日前公布「世界經濟展望報告」提出警告，若伊朗戰爭不能儘快落幕，將對全球經濟造成嚴重破壞。IMF認為若戰爭在極端情況下，將造成今年（2026）全球經濟成長率下滑至僅百分之二左右，接近衰退程度。原因在於能源與糧食價格飆升，以及市場利率上揚將限制大量國家的資本流入

中國國務院總理李強於三月初發表政府工作報告將2026年經濟成長目標設定為百分之四點五至百分之五。但事實上，在中東戰事爆發前，中國在投資、消費與出口就已露出疲態。由於荷姆茲海峽受阻，對中國經濟開始造成實質衝擊。由於中國長期大量承接伊朗原油，伊朗更把絕大多數石油出口押注在中國市場，這種相互綁定在平時是交易，在戰時卻成爲脆弱依賴。當油價、運費、保險成本同步攀升，不只影響能源，更迅速傳導至製造成本、出口競爭力、企業投資與家庭信心。換言之，荷姆茲海峽封鎖，已不只是伊朗與美國角力的外圍效應，更爲原本就已疲弱的中國經濟，再加上更沉重負擔

中國國務院總理李強將2026年經濟成長目標設定為4.5%-5%。但事實上，在中東戰事爆發前，中國在投資、消費與出口就已露出疲態。（歐新社）中國國務院總理李強將2026年經濟成長目標設定為4.5%-5%。但事實上，在中東戰事爆發前，中國在投資、消費與出口就已露出疲態。（歐新社）

對中國這樣一個高度依賴製造業、出口與國家資源配置的大型經濟體而言，這不是單一國際事件，更造成從成本面、需求面到信心面的全面擴散壓力。問題在於中國經濟在戰爭爆發前就已不穩，伊朗戰爭最直接的傳導機制是油價、運價與預期心理。荷姆茲海峽是全球關鍵能源通道，只要局勢升高，市場即刻反映風險溢價。對中國而言，雖可透過俄羅斯、巴西或國內產能分散來源，但替代供應意味更長航程、更高保險、更慢交付，不可能沒有代價。石化、化纖、塑膠、建材、物流等產業的成本將層層墊高，企業利潤遭到擠壓；同時，油價上漲也侵蝕家庭實質購買力，使原本偏弱的消費更顯保守。更麻煩的是新興市場承受輸入型通膨與匯率貶值壓力，中國出口將面對價格難轉嫁、數量又放緩的雙重困境。

從更深層經濟結構來看，伊朗戰爭把中國模式的脆弱性暴露得更清楚。中國長期以補貼、低利信貸、壓低匯率與封閉市場維持出口導向成長，卻沒有建立足以支撐消費的社會安全網，也未讓民間部門真正成為成長主體。房地產泡沫破裂後，家庭財富縮水，青年就業疲弱，民眾只能被迫儲蓄，不敢消費；企業則在低效率投資與政策傾斜下，獲利與生產力同步下滑。使中國看似擁有龐大產能，實則越來越依賴外部市場吸納過剩供給。但在外部航運受阻、能源變貴、先進經濟體加快反制中國重商主義，原本靠出口硬撐的成長模式就更難為繼。

中國經濟持續低迷，青年失業率居高不下，很多年輕人擁有知名大學的博碩士學位，卻從事學非所用的低薪工作，引發望子成龍鳳的父母親友不滿。（路透）中國經濟持續低迷，青年失業率居高不下，很多年輕人擁有知名大學的博碩士學位，卻從事學非所用的低薪工作，引發望子成龍鳳的父母親友不滿。（路透）

因此，伊朗戰爭對中國的意義，不只是短期油價衝擊，更迫使北京必須面對現實的外部震盪。中國眼前最大問題不是成長數字能否勉強達標，而是這套依賴外需、金融壓抑與國家主導投資模式，已愈來愈難承受外部風險。對中國決策者而言，真正的出路不是把成本型通膨誤判為景氣復甦，也不是繼續以更多信貸和更多出口拖延調整，而是正視內需不足、社會保障薄弱、資本效率下滑與市場扭曲等老問題。伊朗戰爭就像一面鏡子，照見中國經濟在舊問題未解之際，就已被迫迎接新的全球震盪。

（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）

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