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照護線上》幫助孩子更專注、反應快，家長要如何調理，改善分心與提升學習效率？張若偉中醫師解析

越接近考試，孩子越容易因為壓力出現「晚上心煩睡不著、白天大腦沒精神」的惡性循環。張若偉中醫師認為這是因為壓力造成「心神不寧」與「肝氣鬱結」，加上過度消耗腦力導致「陰陽不交」（生理時鐘大亂）。
照護線上

照護線上

2026/05/01 08:00

◎ 照護線上

張若偉中醫師分享幫助孩子改善分心與提升學習效率方法。（取自貼文）張若偉中醫師分享幫助孩子改善分心與提升學習效率方法。（取自貼文）

「曾有一位面臨大考的高中女學生，原先是因為嚴重的鼻子過敏影響作答與學習而來求診。」張若偉中醫師表示，「評估後發現，她因為久坐導致身體偏寒、陽氣不足。在給予溫補中藥調理後，不僅改善了過敏，甚至還意外長高了，連帶學習效率也大幅提升，順利考取第一志願。」

在少子化的現代社會中，家長對課業表現越發重視，許多家長都希望孩子能贏在起跑點，擁有更好的記憶力與反應力。然而，想要「開竅益智」並非單純只針對大腦下手，而是身心整體調理的結果。

中醫看專注力與記憶力：心、脾、腎、肝的四大關鍵

張若偉中醫師指出，透過「臟象」系統論來探討人體的運作，要讓孩子聰明、專注，主要與「心、脾、腎、肝」四個系統息息相關：

◎ 心主神明：中醫的「心」掌管大腦的思考、記憶力與專注力。一個人聰不聰明，主要看「心」的運作是否良好。

◎ 脾主運化：脾胃負責將食物轉化為營養與氣血，為大腦運作提供所需的神經激素與營養來源。

◎ 腎藏精生髓：腎與先天遺傳有關，就像電腦的記憶體，是決定智力稟賦的先天根本。

◎ 肝主疏泄：肝負責調節情緒，當情緒不穩、煩躁時，大腦便無法有效吸收資訊。

要讓孩子聰明、專注，主要與「心、脾、腎、肝」四個系統息息相關。（取自貼文）要讓孩子聰明、專注，主要與「心、脾、腎、肝」四個系統息息相關。（取自貼文）

四大分心體質解析與對應調理對策

張若偉中醫師認為，孩子的不專心與學習效率差可歸納為四種常見體質，各有不同的調理重點：

心火旺盛型（躁動過動）

這類孩子情緒急躁、愛講話、坐不住，晚上也不愛睡覺，就像「屁股有三把火」。

●調理對策：盡量維持規律睡眠，減少3C產品使用，並多讓孩子到戶外跑跳發洩精力。臨床使用偏苦的黃連類藥物清心火，搭配酸棗仁等藥物來安神。由於每個孩子的體質不同，家長切勿自行至藥房抓藥，建議由專業中醫師評估後，提供合適的藥方。

脾胃虛弱型（懶散健忘）

天生脾胃較弱，看起來總是懶洋洋、容易分心，記東西常看過就忘，抓不到重點。

●調理對策：三餐必須固定，避免過甜的零食與寒涼冰冷的食物，多攝取原型食物以加強營養吸收。醫師開藥時常會加入帶有甜味的麥芽糖來顧脾胃，也能提高孩子的服藥意願。

肝鬱化火型（情緒起伏大）

屬於壓力型孩子，心情好時學習佳，一旦煩躁或受委屈就會抗拒學習，對責罵容易產生強烈反彈。

●調理對策：多接觸戶外陽光與活動，家長應多陪伴、少責罵，幫助孩子排解卡住的情緒，學習效率自然會提高。這類問題通常在中高年級面臨升學壓力時較為明顯。

腎精不足型（容易放棄）

先天稟賦較弱（記憶體不夠），主動學習意願低，專注時間短，一遇到困難就容易說「我不會」。

●調理對策：建議多補充黑色系的高營養食物（如黑芝麻、黑豆，因黑色入腎），以及富含維生素E的核桃等。同時，務必讓孩子早點就寢。這類體質通常在學齡前就能觀察出來，越早介入治療效果越好。

孩子的不專心與學習效率差可歸納為四種常見體質：心火旺盛型、肝鬱化火型、脾胃虛弱型與腎精不足型。（取自貼文）孩子的不專心與學習效率差可歸納為四種常見體質：心火旺盛型、肝鬱化火型、脾胃虛弱型與腎精不足型。（取自貼文）

考前作息大作戰：打破失眠與疲勞的惡性循環

越接近考試，孩子越容易因為壓力出現「晚上心煩睡不著、白天大腦沒精神」的惡性循環。張若偉中醫師認為這是因為壓力造成「心神不寧」與「肝氣鬱結」，加上過度消耗腦力導致「陰陽不交」（生理時鐘大亂）。建議從以下兩方面調整生理時鐘：

夜晚「養陰」安神：睡前避免接觸刺激聲光的3C產品或電動。讀書應以輕鬆閱讀為主，避免在睡前進行極度燒腦或大量背誦的科目，並可透過熱敷幫助身心放鬆入眠。

白天「舒發」陽氣：早上起床後不要馬上進入背書包上學的緊繃狀態，應做些伸展操、活動身體並接觸陽光，將體內的陽氣喚醒。

居家「醒腦紓壓」穴位按摩：上沖下達恢復腦力

孩子久坐書桌前常會姿勢不良，導致氣血無法上達頭部（上清頭目），引發頭昏、眼壓高及肩頸痠痛，進而影響思考。張若偉中醫師傳授四個實用的「醒腦」與「紓壓」穴位，家長每天皆可幫孩子按壓（每次約1至2分鐘，力道輕柔即可）：

百會穴（醒腦）：位於頭頂正中央，為陽氣交會之處。能提升專注力，讓大腦有「燈泡亮起」的清醒感，並改善頭昏頭痛。

印堂穴（安神）：位於兩眉中間。能安定心神、放鬆大腦，減少煩躁情緒以集中注意力。

太陽穴（減壓）：位於眼眶外側凹窩。可幫助眼睛周遭循環、減輕眼壓與視覺疲勞，預防頭痛。

風池穴（下達）：位於後腦杓與脖子交界的兩側凹窩。能放鬆肩頸緊繃，讓氣血順利往腦部灌注。

按百會、印堂、太陽、風池四個穴位，有助於「醒腦」與「紓壓」。（取自貼文）按百會、印堂、太陽、風池四個穴位，有助於「醒腦」與「紓壓」。（取自貼文）

張若偉中醫師特別叮嚀，穴位按壓完畢後，務必讓孩子聳聳肩，並將頭部做左右、前後的緩慢伸展操。家長在幫忙按摩時絕不能帶有負面情緒，有時候「幫他放鬆，比逼迫他更有效果」。 最後，張若偉中醫師呼籲家長，在陪伴孩子學習的路上，家庭教育遠比學校和藥物更重要。家長應以身作則，不要在孩子讀書時在一旁滑手機。當孩子學習「卡關」時，多給予時間與指引，而非過度施壓或責罵。建立良好的陪伴關係，才是提升孩子學習表現的最強後盾！

本文經授權轉載自【照護線上】幫助孩子更專注、反應快，家長要如何調理，改善分心與提升學習效率？張若偉中醫師解析

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