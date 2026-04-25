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自由開講》一杯咖啡之外：社會處方需要的社區平台

2026/04/25 09:30

◎ 王月娥

霞花阿嬤原本是那種「福利沒有少，生活卻愈來愈小」的人。丈夫、兒子相繼過世後，她待在家裡，偶爾領補助、定期看診，日子看似被制度接住了，卻愈來愈孤單。直到她開始走進社區的「時光咖啡屋」，藉由玩拉密和人聊天參與社區生活，她不再只是被照顧的對象，而是重新成為社區的一份子

霞花阿嬤的故事提醒我們：很多人的問題，不是缺補助，而是缺連結

在台灣，獨居老人、身心障礙者或弱勢居民，往往可以獲得一定程度的福利支持。然，福利制度多半著重在經濟補助與照顧服務，卻未必能回應「社會孤立」的問題。

近年公共健康領域興起「社會處方」熱潮。亦即除了提供藥物或補助，也可以將個案轉介到社區活動，例如運動團體、文化課程或志願服務，透過社會參與重新建立連結，改善心理健康並延緩功能退化。北歐國家已逐漸將「社會處方」納入政策，例如丹麥透過預防性家訪制度協助長者參與社區活動，芬蘭將文化與藝術活動納入健康促進體系。

台北市立聯合醫院與農業部林業試驗所台北植物園，推出「社會處方箋」將文化活動與自然體驗納入醫師醫囑，透過「非藥物介入」改善民眾的整體身心狀態；圖中人物與本文無關。（北市聯醫提供）台北市立聯合醫院與農業部林業試驗所台北植物園，推出「社會處方箋」將文化活動與自然體驗納入醫師醫囑，透過「非藥物介入」改善民眾的整體身心狀態；圖中人物與本文無關。（北市聯醫提供）台灣面臨的問題，不是不知道社會處方的重要性，而是始終沒有真正解決它該如何落實。如果社區沒有可參與的活動與活化的空間，再好的轉介制度也難以發揮作用。

社區「時光咖啡屋」其實就是一種社會處方的落地場域。它不只是喝咖啡的場域，而是一個讓居民聊天、學習與互助的社區空間。在此，人們重新建立關係，重新找到自己的角色。

因此，台灣未來的社會政策，或許不只需要思考補助多少，更需要建立以社區為中心的社會處方平台。透過整合醫療、社福與社區組織的整合，形成一個真正能承接人的社會連結網絡。

社會處方的價值，從來不只是把人從診間帶出去，而是讓人重新走回社會。台灣不缺社會處方的理念，缺的是一個能讓人走得進去、留得下來的社區平台。

社區「時光咖啡屋」其實就是一種社會處方的落地場域，形成一個真正能承接人的社會網絡；示意圖。（圖取自freepik）社區「時光咖啡屋」其實就是一種社會處方的落地場域，形成一個真正能承接人的社會網絡；示意圖。（圖取自freepik）（作者為社區工作者／中山大學公共事務管理研究所博士生）

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