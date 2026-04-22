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自由開講》53年來 首次載人繞月任務成功

2026/04/22 17:00

◎ 王至劭

美國國家航太總署的「阿提米絲二號」月球任務於台灣時間4月2日清晨在佛羅里達州甘迺迪太空中心啟航；圖為搭載的獵戶座的火箭發射升空。（法新社）美國國家航太總署的「阿提米絲二號」月球任務於台灣時間4月2日清晨在佛羅里達州甘迺迪太空中心啟航；圖為搭載的獵戶座的火箭發射升空。（法新社）

美國航太總署NASA阿提米絲二號（Artemis II），歷經十天的太空任務後順利返回地球，承載四名太空人的獵戶座太空艙在太空與服務艙分離，以每小時三萬八千公里的速度衝入大氣層，並在降落傘的輔助下，台灣時間四月十一日早晨八點0七分成功濺落在加州聖地牙哥外海，美國海軍與搜救單位前往降落處迎接四名太空人

NASA表示，四名太空人狀況良好，阿提米絲二號繞月任務創下了人類距離地球最遠的飛行紀錄，也象徵人類重返深空探索的重要里程碑。這是美國邁向在月球建立永久基地、並開採重要礦物目標的一個墊腳石。

如今已有超過七十個國家包括台灣，擁有自己的國家太空計畫。美國重啟月球雄心的最大推動力，或許是中國在太空領域日益增長的成功的刺激

二0一九年，中國以「嫦娥四號」探測器成為首個登陸月球背面的國家，一場爭奪「率先重返月球」的競賽早已展開，最先在月球建立據點的國家最終可實質掌控重要資源區域，包括已偵測到水冰的南極區。

中國嫦娥四號。（中央社資料照）中國嫦娥四號。（中央社資料照）

水冰可用於飲用水、氧氣，甚至透過分離氧與氫並將其液化來製造火箭燃料──這意味著未來在太空進行補給燃料的可行性，這將減少從地球發射火箭的昂貴需求，也能提升未來前往火星的成功率。除了水之外，月球上還發現其他資源，包括建築用金屬，如鐵、鋁、鈦，且新的發現仍持續增加。還希望能提取一種稀有氦同位素──珍貴的氦‑三（helium‑3），這在地球上的價值高達每公斤七十萬美元，未來用於核融合反應器的燃料

將來美國希望透過「阿提米絲三號」（Artemis III）讓太空人重返月球，最早目標定在二0二七年；中國則將目標設定在二0三0年；俄羅斯計劃在二0三一年至二0四0年間將太空人送上月球，並建立月球駐地；印度在自主太空技術上也快速進展，目標是在二0四0年前讓太空人登月。

二0二三年八月，印度成為第四個在月球著陸太空器的國家（僅次於美國、俄羅斯與中國），並成為首個在月球南極著陸探測器的國家。這場新的太空競賽的結果甚至比第一次更關鍵。

印度「月船3號」於2023年8月5日進入月球軌道，圖為當時月球景象。（路透檔案照）印度「月船3號」於2023年8月5日進入月球軌道，圖為當時月球景象。（路透檔案照）

許多人應該會好奇，這個距離到底有多遠，四十萬六千七百七十公里相當於地球一圈的十倍，如果以行駛時速三百公里的台灣高鐵計算，要行駛約兩個月才能抵達

五十多年前，美國的阿波羅（Apollo）太空任務讓人類首次踏上月球，寫下歷史，且前後已六度載人登月，送了十二名太空人登上月球。

探月計畫已歷時多年，共有數千人參與，至今已耗資約九百三十億美元（近三兆台幣）。某些人看來，這次載人探月行動有種「已發生過」的既視感，但其實，以前雖有成功登月經驗，現在新一輪的競賽有新的目標，往後大致有以下六個重點：

一、 開發珍貴資源。

二、與中國競爭太空主導權。

三、 為登上火星鋪路。

四、為許多未解之謎找答案。

五、激勵新世代。這些任務會帶來新的工作機會與太空經濟。

六、可宣揚國威，並從太空高度制敵機先。

這個事件過後，太空科技怎麼發展，國際局勢如何隨之變化，值得吾輩好好觀察。也值得台灣人民審視我們的太空科技如何進展、追趕，激勵我們年輕的一代去探索新知，創造更美好未來。

阿提米絲二號太空人葛洛佛（左）、科克（右）搭乘直升機抵達「默薩號」兩棲船塢運輸艦後揮手致意。（法新社）阿提米絲二號太空人葛洛佛（左）、科克（右）搭乘直升機抵達「默薩號」兩棲船塢運輸艦後揮手致意。（法新社）

（作者為台聯政策顧問、台灣教授協會會員）

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