自由開講》不分區立委是可交易的商品？

◎ 陳文卿

中配李貞秀被民眾黨中評會開除黨籍、失去立委資格，近日接連上多檔政論節目陳述事發過程。她4月15日在《中午鏡來講》節目上痛哭，呼籲大家不要再把柯文哲牽扯進來，不要為難他。（圖擷取自YouTube）

中配李貞秀頻頻失言，且砲轟自家人，遭民眾黨中評會裁定開除黨籍，並因而喪失不分區立委。李貞秀自覺委曲不甘受辱，因而接連爆料，抖出民眾黨種種不堪聞問的內幕，讓外人看了膛目結舌。若果真如李貞秀所言，大家不禁要問，這個黨的理念價值何在？這個以「台灣民眾」為名的政黨，還有值得台灣民眾信任支持的地方嗎？

有別於區域立委是靠選民對其個人的支持而當選，不分區立委是以政黨整體形象獲選民支持，並分配得到席次的。政黨的信任度若垮了，不分區立委的民意基礎可能就因此而潰散了。

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而若如民眾黨中評會對李貞秀開鍘的理由之一是，她曾提出要求獲取特定金額補償，作為「辭任不分區立委」的對價補償，則很明顯的是將不分區立委視為可交易的商品了，此更駭人聽聞。但願該傳聞僅係空穴來風。

民眾黨中評會對李貞秀開鍘的理由之一若是她曾提出要求獲取特定金額作為「辭任不分區立委」的對價補償，就是將不分區立委視為可交易的商品；圖為台玻大樓三樓民眾黨黨部。（資料照）

法律規定立委任期與總統任期都是四年，而縣市長與縣市議員的任期也一樣都是四年，這是具有實務運作考量基礎的。而民眾黨獨創的兩年條款，要求每位不分區立委分別僅當兩年，就要辭職，則是將立委當實習生，堂堂國會殿堂變成立委實習場所。一位立委就職兩年，對議事運作剛純熟後就必須下台，再換一批新人上去從頭學習，更是不利於國會之穩健運作。

一個位子可以讓兩個人當，則完全是站在利益分配的角度考量，可以讓更多人擁有立委的資歷。而如果這個職位竟淪為可以拿金錢來交易的標的物，這等同於選舉買票的行為，且更嚴重。

（作者為環保服務業）

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