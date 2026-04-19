名家分享～邱萬興》《歷史上的今天》推動419總統直選 佔領忠孝西路行動

2026年是總統直選30年，回首34年前，民進黨推動419總統直選佔領行動，因為有衝撞、抗爭與犧牲，才能從委任選舉轉變成直選總統獲得成功，完成階段性任務。

◎ 邱萬興

國民黨長期控制國民大會，透過「萬年國會」操弄總統選舉，「蔣總統萬歲」，絕不是玩笑話。有的老國代年事已高，幾近失去行為能力，國民黨會以擔架、病床把老國代抬入會場，有的打著點滴、掛尿袋去投票，曾經有老國代發現總統投票單上，為何沒有他要投一票的蔣總統，台灣人稱這些四十年不改選，不斷自肥的萬年民代為「老賊」。1991年12月31日，「萬年國代」終於全部退出盤踞甚久的國民大會，不再興風作浪。

民進黨推總統直選運動，就是要讓台灣人能一人一票選出自己的總統。但是當年以馬英九為首，主導召集的國民黨修憲小組，仍維持國民大會選舉正、副總統的間接民主形式，反對由人民直接選舉，消息傳出後引發民間不滿。

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在1992年國民大會臨時會中，台灣人民第一次有機會透過自己選出的國大代表，來決定台灣的憲政體制。國民黨抗拒各種改革，主導國大議事的國民黨，不但拖延、敷衍全國人民所關心的憲政問題，甚至將原先全民期待的總統直選的選舉方式擱置不談，用鎮暴部隊阻擋民進黨國代進入陽明山中山樓開會。

1992年4月19日，民進黨推動總統直接民選運動，在台北火車站前遭到鎮暴部隊阻擋。（取自貼文）

民進黨決定在街頭升高層級作為反制，成立「總統直選推動小組」。1992年4月17日，黃信介帶領民進黨民進黨國大黨團前往總統府拜會李登輝總統，要求總統直接民選，最後卻被憲兵部隊驅離、抬走。民進黨決定於4月19日起連續數天，發動大規模的「419總統直選」大遊行，由黃信介擔任總領隊、林義雄律師任總指揮，遊行決策小組為許信良（召集人）、姚嘉文、陳永興、洪奇昌、蔡同榮。

1992年4月19日，民進黨推動總統直接民選運動，民進黨國大黨團舉著「一人一票·總統直選」布條上街頭。（取自貼文）

1992年4月19日，民進黨推動總統直接民選運動。由黃信介（前右1）擔任總領隊、林義雄律師（前左1）任總指揮，遊行決策小組人員有主席許信良（召集人，前排中間）、姚嘉文、陳永興、洪奇昌、蔡同榮。（取自貼文）

1992年4月19日，民進黨發起「總統直選大遊行」，我負責設計這次的419總統直選傳單與海報，文宣上就清楚表示民進黨的決心。要展開三天二夜的長期抗爭，傳單上帶著面具的人，就是在諷刺國民黨修憲小組馬英九的「委任選舉」的主張。

1992年419總統直選傳單與海報，傳單上帶著面具的人，就是在諷刺國民黨修憲小組馬英九的「委任選舉」的主張。（取自貼文）

1992年419總統直選傳單與海報，文宣上清楚表示民進黨要展開三天二夜的長期抗爭的決心。（取自貼文）

從台北市體育場出發，遊行隊伍經過台北車站時，遭到鎮暴部隊的阻擋，民眾無預警就地坐下佔領忠孝西路，展開為期六天五夜的抗議行動，讓台北火車站前的交通陷入癱瘓。民進黨前主席黃信介鎮守街頭，發下豪語表示：「打死不退」。民進黨要與國民黨展開長期抗爭，即使警方驅離、噴水也絕不離開。並於人行陸橋上掛上「各位軍營，此地不是天安門」布條。

1992年4月19日，民進黨推動總統直接民選運動，隊伍走在台北承德路。（取自貼文）

1992年4月19日，民進黨前主席黃信介（右）帶領群眾鎮守台北街頭，發下豪語表示 ：「打死不退」。（取自貼文）

民進黨國代也前往台北市中山堂懸掛大幅抗議布條「人人有權選總統，嘸免國大作雞婆」。遊行決策小組同時決議，如被強力驅散，有再集結之決心和準備，並且要將活動議題擴大為：（一）總統直接民選，廢除國民大會；（二）廢除刑法一○○條，釋放政治犯；（三）保障弱勢，落實社會權；（四）疼惜鄉土，反核救台灣等四項。佔領忠孝西路行動從1992年4月19日持續到4月24日，警方從4月24日凌晨4點半起，開始用水柱展開強制驅離夜宿群眾，許多基層黨工、學生與教授都被警察毆得血跡斑斑。

國民黨透過「老三台」電視媒體，全面抹黑四一九總統直選運動，然而，面對台灣民間持續不斷的民主改革聲音，總統直選訴求遊行活動結束後，總領隊黃信介與先後擔任總指揮的許信良、施明德、林義雄等4人，被以違反集會遊行法「妨害公務」的罪名，遭到台北地方法院起訴。黃信介主席因「419總統直選大遊行」違反集遊法被判刑。黃信介不願易科罰金，甘願讓國民黨抓去坐牢。

民進黨不斷的推動「總統直接民選」主張，逐漸獲得社會大眾的支持，在李登輝總統的支持下，國民黨與民進黨展開多次修憲工程，1994年7月28日，「總統直接民選」終於入憲。明訂自1996年起，開始進行正、副總統直選。

2026年是總統直選30年，回首34年前，民進黨推動419總統直選佔領行動，因為有衝撞、抗爭與犧牲，才能從委任選舉轉變成直選總統獲得成功，完成階段性任務。

1996年3月，台灣人得以進行第一次的總統直選，一人一票選出自己的總統。

1992年民進黨發起419「總統直選大遊行」文宣貼紙（紅色）。（取自貼文）

1992年民進黨發起419「總統直選大遊行」文宣貼紙（藍色）。（取自貼文）

1992年民進黨製作救憲政、上街頭「419總統直選抗爭實錄」。（取自貼文）

（作者為民主運動影像紀錄者）

本文經授權轉載自邱萬興臉書

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