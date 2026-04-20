自由開講》打造「民主之盾」：從單一戰區看第一島鏈安全重構

◎ 林佳龍

福和會4月11日舉辦「民主之盾：第一島鏈全社會韌性合作國際論壇」；圖為外交部長林佳龍於開幕式中致詞。（資料照）

面對中國日益升高的軍事壓力、灰色地帶脅迫、認知作戰與經濟施壓，第一島鏈各國已難以各自防守、各自應對。第一島鏈也不再只是地圖上的一條線，而是全球自由、民主與國際秩序的重要前線。各國對印太區域局勢的核心目標始終一致：防止戰爭、維護和平。然而，和平從來不是憑藉期待而存在，而必須建立在可信嚇阻之上。唯有讓破壞和平的代價難以承受、讓企圖破壞和平者無法得逞，和平才有長期穩固存在的可能。

從分散熱點到「單一戰區」

從南韓承受的灰色地帶壓力、日本周邊海空域的持續挑戰，到美國在西太平洋的軍事壓力，以及台灣每日面對的機艦侵擾、軍事演習與封控演練，這些並非零散事件，而是一整套彼此連動的安全壓力。

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因此，我們必須走向集體協作、共同承擔的第一島鏈「民主之盾」，以「單一戰區」（one theater） 視野重新理解第一島鏈。台海、東海、南海，乃至宮古海峽、巴士海峽與周邊海空域，正逐漸連結為同一個戰略空間。在這個架構下，第一島鏈的安全不再只是單點防衛，而是需要共同感知、共同預警、共同部署與共同維持韌性的「單一戰區」。

從中共對美日韓台施加的的軍事壓力，可知這並非是零散事件，而是一整套彼此連動的安全壓力；圖為中共遼寧號。（路透）

無人系統：民主之盾的神經網

在這樣的戰略環境中，無人機與無人系統正成為「民主之盾」的重要骨幹。無人飛行系統是不眠不休的監測網絡；無人水面載具是低成本、高續航的海上哨兵；無人水下載具與水下感測節點，則是保護港口、航道與海底基礎設施的重要防線。當這些系統與太空、空中ISR、電子防衛能力、資料鏈與聯合作戰節點整合時，便能更早發現威脅、更快共享資訊、更有效分散風險。

對台灣而言，這種發展尤其關鍵。台灣不可能、也不應以完全對稱方式與一個規模更大的威權強權競逐，真正可行的，是提高侵略成本、打亂對手節奏並延長防衛韌性的「不對稱戰略」，而無人系統正是其中的核心。

此外，無人系統的意義不只在戰場，它也迫使我們重新理解：低空不只是戰場高度，也是治理高度。低空空域同時關係到海岸巡查、橋梁巡檢、山區搜救、港區安全、災害應變與離島物流。當日常治理日益依賴無人系統，低空治理本身便成為國家韌性的一部分。「民主之盾」並非在戰時才開始打造，而是在平時逐步形成。

為加強防空作戰效能，國防部未來5年將增設陸軍司令部「防空暨無人系統組」，加強新興兵力運用。（取自中華民國陸軍官方臉書）

民主供應鏈：民主之盾的骨架

若無人系統是民主之盾的神經網，「民主供應鏈」便是骨架。飛控、感測器、電池、通訊模組、資安驗證和維修保養能力，都已成為戰略的一部分。西太平洋亟需建立分散且可信賴的無人系統供應鏈，由台灣、日本、南韓與美國共同構成多元化的製造、維修與支援網絡。

台灣的優勢不僅在製造，更在整合能力。半導體、電子製造服務、精密加工、感測模組、網通技術、AI能力與供應鏈協作能力，使台灣具備成為民主陣營無人系統樞紐的條件。更重要的是「制度信任」，對於高度依賴資料鏈、飛控邏輯與資安驗證的無人系統而言，可信賴的來源本身就是戰略資產。

未來的競爭，不只是誰擁有設備，而是誰擁有能操作、維修、整合應用與持續改進的人才。因此，跨國人才培育與訓練體系將成為第一島鏈合作不可或缺的一環。

未來的競爭在於誰擁有能操作、維修、整合應用與持續改進的人才；示意圖。（路透）

當視野向南延伸，菲律賓的重要性便更加凸顯。作為第一島鏈南段的重要節點，菲律賓是群島治理、海空監測、災害應變、離島物流與區域安全壓力交會的示範場域。因此，未來第一島鏈的合作可以從低敏感度但高度實用且能逐步累積信任的應用場景出發，例如：離島醫療運補、災後勘災、海岸巡查與基礎設施巡檢，在民生與治理議題中逐步累積戰區韌性與互信。

真正有力量的民主之盾，不是在危機時臨時拼裝，而是在平時即已彼此連結、熟悉並建立信任。供應鏈互通、資料鏈互連、維保與訓練體系完整，才能使先進裝備轉化為真正穩固的嚇阻能力。

第一島鏈的民主之盾，不是一堵牆，而是一張網；不是靜態防線，而是動態韌性架構。它由前沿部署構成、由無人系統延伸、由低空治理支撐、由民主供應鏈維持、由聯合訓練強化、由全社會韌性鞏固，更由自由人民共同珍視的價值所賦予正當性。

讓「民主之盾」維繫和平，並讓侵略者明白其企圖無法得逞。只要將「單一戰區」的觀念轉化為共同感知、共同部署、共同維持與共同韌性的具體行動，第一島鏈將不只是前線，更會成為穩定之鏈、合作之鏈與自由之鏈。

（作者為外交部長）

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