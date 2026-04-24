自由開講》是提醒政府 還是自損國格？評徐勉生的驚人之語

◎ 吳國棟

國民黨主席鄭麗文日前受中國國家主席習近平之邀前往中國，宣稱「在九二共識、反對台獨的政治基礎上，兩岸應進一步建構對話與合作」。孰料巴西駐台商務辦事處長桑路易近日受訪時竟然呼應並聲稱：「台灣是中國的一部分，大多數國家不承認台灣是獨立國家，連國民黨黨主席也持類似看法」。

巴西駐台商務辦事處長桑路易聲稱：「台灣是中國的一部分，大多數國家不承認台灣是獨立國家，連國民黨黨主席也持類似看法」。圖為巴西的里約熱內盧救世基督像。（歐新社檔案照）

該駐台代表的言論在國內引起熱議及媒體報導，這是因為在國際法與外交慣例中，駐外使節的職責是促進雙邊關係，而非公開對駐在國的地位或政策「比手畫腳」。該駐台代表在駐地台灣公開發表挑戰駐在國主權聲明的言論，本身就已逾越了外交官的行為準則。

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但極盡嘲諷的是，擁有35年外交官生涯及駐外經歷的前我國駐海地大使、前外交部歐洲司及非洲司司長的徐勉生，竟然在某媒體投稿：「我前巴西代表提一中，警示賴政府」，聲稱這位駐台代表並不是「干預他國內政」，也非向國際社會釋放錯誤訊息，而是在提醒民進黨政府「兩岸同屬一中」，或才是當今國際社會的主流。他甚至將此歸咎於外交部與陸委會對該代表之「教導不力」：「…（該）代表常駐台灣已超過1年，外交部與陸委會卻未能使之認清民進黨政府立場，是嚴重失職。」。他甚至說如果該代表十分清楚民進黨政府的立場，卻仍然發出相反的言論，就顯示出民進黨政府的立場「違背國際主流意見」。

針對巴西駐台商務辦事處長桑路易聲稱，「台灣是中國的一部分」。前外交官徐勉生竟然在媒體投稿表示，這才是當今國際社會的主流。（中央社檔案照）

他還針對丹麥政府自2024年起，將旅居丹麥台灣僑民居留證的國籍註記為「中國」的做法，聲稱「其實丹麥並沒有刻意矮化台灣，只是根據國際現實表述」。

徐前大使及前司長擁有35年外交官生涯及駐外資歷，理應最清楚「不得干預駐在國內政」是外交官的紅線。他不以維護國家主權尊嚴的角度來評論此事，反而批評起自己的政府，令人感嘆及驚訝，不禁深思其立場偏頗的原因，也讓人想起以色列於1948年建國後第一位總理大衛·本-古里安在面對國內激烈的黨派鬥爭時，曾表達過對在野黨杯葛行為的無奈與批判：「有如此在野黨，我們何需要敵人？」。

（作者為退休貿易推廣人員）

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