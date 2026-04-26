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自由開講》寵物用藥新制踩煞車 制度改革不能忽略醫療現場

2026/04/26 18:00

◎ 李姵瑩

近期寵物用藥新制引發爭議，農業部防檢署在4月10日召開研商會議，會前已有超過200名飼主與獸醫師聚集請願，關注全台346萬隻毛小孩的用藥權益。會議最終超過四分之三與會者表決支持延後實施，顯示基層對政策推動的疑慮相當一致。防檢署也回應，未來將從核准登錄制改為公告制度，並採雙軌並行模式，讓獸醫師可直接向藥商取得藥品，同時開放藥局供應。這場政策轉彎，反映的不只是溝通問題，更是制度設計與醫療現場落差的具體展現。

農業部防檢署在4月10日召開「人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」修正草案會議，會前有獸醫師場外發起連署活動，號召群眾支持動物完整用藥權。（中央社資料照）農業部防檢署在4月10日召開「人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」修正草案會議，會前有獸醫師場外發起連署活動，號召群眾支持動物完整用藥權。（中央社資料照）

這次爭議的核心，在於政策目標與執行現實之間的落差。政府推動新制，原意在於解決動物用藥不足問題，並提升流通效率，但對獸醫師而言，過快上路可能導致藥品來源混亂、專業判斷被弱化，甚至影響醫療品質。特別是在動物醫療領域，許多用藥需依個體狀況調整，若制度過度簡化，反而可能增加誤用風險。

開放藥局取得動物用藥，雖有助於提高可近性，但也帶來專業界線的問題。人用藥與動物用藥在劑量、適應症與風險上存在差異，若缺乏明確規範與配套，可能出現非專業使用或錯誤指導的情形。這不僅影響動物健康，也可能增加後續醫療負擔，形成另一種制度風險。

這次會議結果顯示，政策溝通機制仍有待強化。當超過四分之三與會者反對立即上路，代表政策在形成過程中，未充分納入第一線意見。制度改革若缺乏專業參與，容易在執行階段遭遇阻力，甚至影響政策正當性。未來在推動類似改革時，應建立更完整的利害關係人參與機制，讓政策在形成階段就能修正，而非事後補救。

政策建議首先應採取分階段推動策略。可先針對部分藥品或特定情境試辦新制，透過實務運作檢驗風險，再逐步擴大適用範圍。這樣不僅能降低衝擊，也有助於建立制度信任。

其次，應明確區分藥品分類與使用權限。對於高風險或需專業判斷的藥品，仍應由獸醫師主導，避免全面開放造成誤用；而對於低風險或常用藥品，則可適度放寬取得管道，提升便利性。透過分級管理，才能兼顧安全與效率。

寵物用藥新制引發爭議，農業部防檢署召開修正草案會議，大批群眾應獸醫界號召，聚集在防檢署前關注動物用藥權益。（中央社資料照）寵物用藥新制引發爭議，農業部防檢署召開修正草案會議，大批群眾應獸醫界號召，聚集在防檢署前關注動物用藥權益。（中央社資料照）

資訊透明與追蹤機制亦不可或缺。建議建立動物用藥流向追蹤系統，確保每一批藥品來源與使用情況可被掌握。一旦發生問題，可迅速追溯並處理，降低整體風險。

教育與宣導也應同步進行。無論是獸醫師、藥師或飼主，都需要理解新制內容與使用原則，避免因資訊落差而產生誤解或誤用。制度改革不只是法規調整，更是整體使用習慣的改變。

這場寵物用藥爭議，其實反映出台灣在動物醫療體系上的轉型壓力。當飼養人口增加，醫療需求提升，制度勢必需要調整，但改革速度與方向，必須建立在專業與實務之上。唯有在安全、效率與專業之間取得平衡，政策才能真正回應毛小孩與飼主的期待，而不是製造新的風險。

（作者從事科技業）

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