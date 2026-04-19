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自由開講》動物用藥暫緩上路非失能 敘事簡化背後的政策風險

2026/04/19 12:30

◎ 葉昱呈

民眾黨日前召開「動物用藥制度失靈、政府怠惰卸責」記者會，將制度爭議全面上綱為政府行政失能。然而，這並非有效監督，而是以簡化敘事取代政策能力的政治表演。將結構複雜的制度問題壓縮為「十年怠惰」，不僅論證失真，更足以誤導社會對公共政策運作的基本理解。

台灣民眾黨立委洪毓祥（右）、邱慧洳（右2）與台北市議員張志豪（左2）、陳宥丞（左）在立法院黨團舉行記者會，要求農業部正視寵物用藥問題，盡速完善藥品登錄健全與相關配套措施。（中央社資料照）台灣民眾黨立委洪毓祥（右）、邱慧洳（右2）與台北市議員張志豪（左2）、陳宥丞（左）在立法院黨團舉行記者會，要求農業部正視寵物用藥問題，盡速完善藥品登錄健全與相關配套措施。（中央社資料照）衛福部與農業部決定暫緩《人用藥品用於動物之管理辦法》上路，並非卸責，而是在風險控管下所作出的必要決斷。當藥品登錄率偏低、標示與流向機制尚未完備之際，若在制度尚未完備下仍強行上路，不僅將危及醫療安全，更將加劇制度風險，形同將潛在風險直接轉嫁至第一線獸醫從業人員，實屬不負責任。此時踩煞車，是避免制度失控的專業判斷。

從整起事件觀察，問題的根源，在於《藥事法》與《動保法》之間長期存在制度落差，以及市場規模不足所造成的供給失靈。獸醫使用人用藥，涉及的不僅是可得性，更包括用藥安全、流向管理與責任歸屬等多重面向，本質上是制度整合問題，而非單純的行政懈怠。將其簡化為失能，不僅失焦，也掩蓋了改革本身的複雜性與難度。

值得關注的是，民眾黨刻意操作「獸醫對藥師」的對立框架。事實上，藥品流向管制與醫療安全，原本就是制度設計中必須同時兼顧的雙重目標；相關部會之間亦屬分工，而非對立。若將專業協調扭曲為政治衝突，只會進一步侵蝕制度信任，無助於問題解決。

動物醫療關乎生命權，不能讓情緒凌駕專業，或以聲量干擾制度運作。圖為動保團體前往防檢署關注動物用藥修法。（資料照）動物醫療關乎生命權，不能讓情緒凌駕專業，或以聲量干擾制度運作。圖為動保團體前往防檢署關注動物用藥修法。（資料照）

至於「負面表列」及大幅放寬用藥範圍的修法主張，若缺乏完整配套與風險評估，不僅難以對症下藥，反而可能削弱監管基礎，甚至導致濫用與責任不清。

此次爭議的主要風險，並不在行政機關的暫緩決策，而在於要求制度倉促上路的政治壓力若最終引發醫療風險與制度混亂，其後果勢必由第一線承擔，代價不可低估。

動物醫療關乎生命權，正因如此，更不能讓情緒凌駕專業，或以聲量干擾制度運作。唯有回到治理本質，補齊登錄機制、完善流向管理，在可控風險下穩健推動政策改革，方能避免讓任何一條生命，成為政治操作下的犧牲品！

（作者為公務員）

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