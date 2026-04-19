自由開講》動物用藥暫緩上路非失能 敘事簡化背後的政策風險

◎ 葉昱呈

民眾黨日前召開「動物用藥制度失靈、政府怠惰卸責」記者會，將制度爭議全面上綱為政府行政失能。然而，這並非有效監督，而是以簡化敘事取代政策能力的政治表演。將結構複雜的制度問題壓縮為「十年怠惰」，不僅論證失真，更足以誤導社會對公共政策運作的基本理解。

台灣民眾黨立委洪毓祥（右）、邱慧洳（右2）與台北市議員張志豪（左2）、陳宥丞（左）在立法院黨團舉行記者會，要求農業部正視寵物用藥問題，盡速完善藥品登錄健全與相關配套措施。（中央社資料照）衛福部與農業部決定暫緩《人用藥品用於動物之管理辦法》上路，並非卸責，而是在風險控管下所作出的必要決斷。當藥品登錄率偏低、標示與流向機制尚未完備之際，若在制度尚未完備下仍強行上路，不僅將危及醫療安全，更將加劇制度風險，形同將潛在風險直接轉嫁至第一線獸醫從業人員，實屬不負責任。此時踩煞車，是避免制度失控的專業判斷。

從整起事件觀察，問題的根源，在於《藥事法》與《動保法》之間長期存在制度落差，以及市場規模不足所造成的供給失靈。獸醫使用人用藥，涉及的不僅是可得性，更包括用藥安全、流向管理與責任歸屬等多重面向，本質上是制度整合問題，而非單純的行政懈怠。將其簡化為失能，不僅失焦，也掩蓋了改革本身的複雜性與難度。

請繼續往下閱讀...

值得關注的是，民眾黨刻意操作「獸醫對藥師」的對立框架。事實上，藥品流向管制與醫療安全，原本就是制度設計中必須同時兼顧的雙重目標；相關部會之間亦屬分工，而非對立。若將專業協調扭曲為政治衝突，只會進一步侵蝕制度信任，無助於問題解決。

動物醫療關乎生命權，不能讓情緒凌駕專業，或以聲量干擾制度運作。圖為動保團體前往防檢署關注動物用藥修法。（資料照）

至於「負面表列」及大幅放寬用藥範圍的修法主張，若缺乏完整配套與風險評估，不僅難以對症下藥，反而可能削弱監管基礎，甚至導致濫用與責任不清。

此次爭議的主要風險，並不在行政機關的暫緩決策，而在於要求制度倉促上路的政治壓力。若最終引發醫療風險與制度混亂，其後果勢必由第一線承擔，代價不可低估。

動物醫療關乎生命權，正因如此，更不能讓情緒凌駕專業，或以聲量干擾制度運作。唯有回到治理本質，補齊登錄機制、完善流向管理，在可控風險下穩健推動政策改革，方能避免讓任何一條生命，成為政治操作下的犧牲品！

（作者為公務員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法