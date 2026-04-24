自由開講》給彰化警方按個讚

◎ 胡文琦

媒體報導，日前1名丹麥籍男子騎自行車在行經彰化市彰南路時，與本地機車發生碰撞連人帶車受傷噴飛倒地，且自行車受損，對此一交通事故，事後彰警則傳自行車的照片給行家鑑定，結果發現一對板輪竟要價新台幣約10萬元，車架更高達20萬元；其後，彰警主動將該名男子送回台中家，對方則不斷鞠躬道謝並感動地說「台灣警察好棒！」，還把台灣警方的熱心之舉傳給其國外友人。

1名丹麥籍男子騎自行車行經彰化市彰南路時，與機車發生碰撞。事後彰警主動將該名男子送回台中家。（警方提供）





誠然，也不是因為那是價值不斐的「神車」，或是該名丹麥籍遊客、外國月亮「口袋很深」的原因，彰化警方此際站在人民保母身分，在丹麥籍遊客與騎乘機車的民眾之間，初步進行了相關責任歸屬與賠償討論之後，立即開車載他與受損的自行車回其台中住處；坦白說，對彰化警方主動積極地解決他的燃眉之急，自是替台灣留下了溫暖友善的印象，且為台灣做了最棒最好的國民外交。

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外交部長林佳龍提出「總合外交」，亦即人人都可能替台灣建立最佳友善形象的努力。彰警此番的「警察國民外交」，國人實應給予高度掌聲與鼓勵。（資料照）

準此，類似這類我外交部長林佳龍所稱的「總合外交」，亦即人人都可、都是、都能替台灣建立最佳友善形象的努力，此刻彰警亦達成前閣揆蘇貞昌衝衝衝所謂公務人員應該可以「再更雞婆一點」的公僕服務精神，除了在精準公平公正的釐清雙方各自的肇事責任與程度，讓雙方心悅誠服外，對於彰警此番的「警察國民外交」，國人實應給予高度掌聲與鼓勵才是，加油。謝謝您們。

（作者為親民黨發言人）

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