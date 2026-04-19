自由開講》蔣經國的勸告 鄭主席沒放在心裡

◎ 羅承宗



今年1月，適逢中國國民黨前主席蔣經國逝世38週年，該黨主席鄭麗文率領黨務幹部前往桃園大溪祭拜。鄭麗文還當時強調，蔣經國乃該黨追隨學習對象。只可惜觀乎日前鄭麗文主席與中共總書記習近平在北京人民大會堂會晤場景與結束後的諸多「惠台措施」。顯然，鄭主席沒把老主席的勸告放在心裡。

國民黨主席鄭麗文1月率黨部人員出席前總統蔣經國逝世38週年紀念謁陵，代表獻花、鞠躬敬禮。（中央社資料照）

話說1981年1月12日，蔣經國主持國軍軍事會議，提出「中華民國政府絕對不與共匪談判，是我們的基本立場，是我們永不改變的決策」的堅定立場。箇中原因，蔣經國剴切指出「共匪鼓吹和談的目的，實際上就是要消滅中華民國和完全控制臺、澎、金、馬，使此一自由地區與中國人民，也像大陸同胞一樣，受其奴役迫害，我們如果與共匪談判，等於自我毀滅」。另外，蔣經國也看透了中共所謂和談的把戲，說道「在共匪手中，和談實際上是另外一種戰爭：政治戰、心理戰與宣傳戰，它等於一顆政治炸彈；共匪企圖用此種策略，來消除我們堅決的反共意志，在我們內部製造矛盾與分化，以達到他們控制臺灣的目的」等語。滯留蘇聯長達12年蔣經國，堪稱一位深入瞭解共產黨本質的專家。直到本世紀初才入黨的鄭麗文，黨齡尚淺。對於中國國民黨、共產黨上個世紀大江大海的恩怨糾葛，顯然欠缺過多瞭解。

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蔣經國反共立場，鄭麗文沒把老主席的勸告放在心裡。圖為鄭麗文會見中國總書記習近平，兩人握手13秒。（美聯社檔案照）

身為現任主席，有黨內的民意基礎，鄭麗文當然可以有自己的想法、走自己的路。逝世老主席的勸告要不要聽，也完全在鄭主席一己之念矣。既然如此，來年老主席忌日，鄭主席也不用勞師動眾率幹部獻花致意了。即便「地下有靈」這句話不能用在尚未安葬的蔣經國場合，但遇見「與共匪談判」的黨內徒子徒孫，老人家恐怕還是會不高興的。

（作者為高科大科法所教授）

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