自由開講》川習會若把台灣擺上交易桌 才是台海最大風險

◎ 不孝

川普宣稱中國不會向伊朗供武，川習會也將登場。表面上，這像是中東危機延伸出的美中互動；但台灣真正該擔心的，不是兩人談得熱不熱，而是北京會不會趁著別處戰火未熄，把對台要求包進整體交易。若把峰會氣氛誤當和平保證，台灣反而更容易先陷入被動。

川習會也將登場。台灣該擔心的是北京把對台要求包進整體交易。圖為美國總統川普2025年在南韓跟中國領導人習近平會面。（美聯社檔案照）北京現在最想換到的，從來不只是負責任大國的形象，而是美國在台灣議題上的鬆手。習近平近來一面藉伊朗局勢拉高與華府談判籌碼，一面對台灣在野陣營大談和平，卻沒有放下對台軍事壓迫，也沒有承認中華民國政府的正當性。這表示北京要的不是和解，而是先把台灣壓進它設定的框架。

問題也在台灣內部。若有人把「大國談好了，台海自然和平」包裝成務實，等於把台灣安全寄放在別人的交易桌上。北京從未放棄以壓力逼台灣讓步，若台灣自己又拖延國防整備、淡化主體立場，外部強權只會更敢拿台灣當成議價項目，不會因此生出善意。把希望押在別人的安排上，看似省事，實際最傷。

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川普宣稱中國不會向伊朗供武，川習會也將登場。圖為中國向伊朗提供的「單兵便攜式防空飛彈」。（歐新社檔案照）川普式外交更不能用願望解讀。他重視的是談判能否換到眼前利益，不是替台灣守住政治底線。若川習會把伊朗、貿易、軍售與台海穩定綁成一包談，最危險的情況不是公開說要處理台灣，而是表面不談台灣，實際卻默許北京累積更多對台施壓空間。那種安靜，不是安全，只是代價被延後揭曉。

對台灣最有利的，從來不是期待哪一場川習會替我們安排和平，而是讓任何大國都知道，台灣不是可以繞過兩千三百萬人民同意、任意處理的附屬品。國防要補強，政治訊號要清楚，對外也要讓世界看見台灣守住自己的決心。只有先守住主體，台灣才不會在每一次國際危機升高時，都先被推上談判桌。

（作者為退休人士）

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