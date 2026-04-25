自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》愛謁陵 不如愛蒼生

2026/04/25 08:00

◎ 黃如輝

清明節也才剛過，台灣的傳統習俗都將墓園視為先人生活的另一個世界，只要先人在此安好，清明節就成為「存而不論」懷念與祭祖的日子。可是，台灣就是有一群人把謁陵當成職業，就在參選前或去出訪中國前，才會有一群人前呼後擁的出現在墓園，喜歡謁陵是國民黨的特色，要選舉不忘去頭寮與慈湖走場表示源出於此，更想透過鏡頭承接政治資源，但出訪中國早忘了兩蔣墓園在台灣，但謁靈職業不能斷所以就去南京中山陵，但國民黨謁靈職業在台灣就少見去國父紀念館行禮如儀，讓人內心不僅納悶是「台北國父」與「南京國父」可能是「分靈」有差，還是因為不同地方就會影響國民黨謁陵的心情與行情呢？

自由開講》愛謁陵 不如愛蒼生國民黨主席鄭麗文前往南京中山陵謁陵，發表談話時一度哽咽。（歐新社檔案照）

過往魯迅形容「大家去謁陵強盜裝正經靜默十分鐘各自想拳經」，形容蔣介石與李宗仁、閻錫山等上南京中山陵謁陵的內心戲碼。現在國共見面也愛起於謁陵，想的不是國共互相的彼此較量的拳經，想的是如何共同旁敲側擊台灣政治或民主社會拳經，從歷任的國民黨主席絡繹不絕到南京中山謁陵秀可以看出，講同樣的兩岸「血濃於血」論述，點明開罵「民進黨」的台獨，但對台灣人而言還是老話一句「可憐夜半虛前席，不問蒼生問鬼神」，祖先有懷念彼此安好就好何必讓自己身陷「人鬼」不分的窘境呢？國民黨把謁陵當成職業，還不如多提福國利民的政策多關心台灣土地與芸芸眾生，不然拿了人民納稅的政黨補助款，盡談些無助於台灣與國際地位的鬼話，徒留下可憐民眾納稅給國民黨的補助款。

國民黨主席鄭麗文前往中國訪問前，率黨部主管到桃園市慈湖營區弔念故總統蔣介石。（資料照）國民黨主席鄭麗文前往中國訪問前，率黨部主管到桃園市慈湖營區弔念故總統蔣介石。（資料照）（作者從工）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書