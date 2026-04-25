自由開講》愛謁陵 不如愛蒼生

◎ 黃如輝

清明節也才剛過，台灣的傳統習俗都將墓園視為先人生活的另一個世界，只要先人在此安好，清明節就成為「存而不論」懷念與祭祖的日子。可是，台灣就是有一群人把謁陵當成職業，就在參選前或去出訪中國前，才會有一群人前呼後擁的出現在墓園，喜歡謁陵是國民黨的特色，要選舉不忘去頭寮與慈湖走場表示源出於此，更想透過鏡頭承接政治資源，但出訪中國早忘了兩蔣墓園在台灣，但謁靈職業不能斷所以就去南京中山陵，但國民黨謁靈職業在台灣就少見去國父紀念館行禮如儀，讓人內心不僅納悶是「台北國父」與「南京國父」可能是「分靈」有差，還是因為不同地方就會影響國民黨謁陵的心情與行情呢？

國民黨主席鄭麗文前往南京中山陵謁陵，發表談話時一度哽咽。（歐新社檔案照）



過往魯迅形容「大家去謁陵，強盜裝正經。靜默十分鐘，各自想拳經」，形容蔣介石與李宗仁、閻錫山等上南京中山陵謁陵的內心戲碼。現在國共見面也愛起於謁陵，想的不是國共互相的彼此較量的拳經，想的是如何共同旁敲側擊台灣政治或民主社會拳經，從歷任的國民黨主席絡繹不絕到南京中山謁陵秀可以看出，講同樣的兩岸「血濃於血」論述，點明開罵「民進黨」的台獨，但對台灣人而言還是老話一句「可憐夜半虛前席，不問蒼生問鬼神」，祖先有懷念彼此安好就好何必讓自己身陷「人鬼」不分的窘境呢？國民黨把謁陵當成職業，還不如多提福國利民的政策多關心台灣土地與芸芸眾生，不然拿了人民納稅的政黨補助款，盡談些無助於台灣與國際地位的鬼話，徒留下可憐民眾納稅給國民黨的補助款。

國民黨主席鄭麗文前往中國訪問前，率黨部主管到桃園市慈湖營區弔念故總統蔣介石。（資料照）（作者從工）

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