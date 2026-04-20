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自由開講》金廈共用機場引狼入室

2026/04/20 09:00

◎ 島火

中國近期拋出「金廈共用新機場」的誘餌，看似便利民生，實則是精準計算的國安陷阱。這座機場選址極度貼近我國金門領空，本質上是透過基礎設施的軟性擴張，達成軍事與政治的雙重併吞。一旦金門航管、安檢乃至營運模式與中國接軌，台灣的國境防線將被迫退縮。

中國近期拋出「金廈共用新機場」的誘餌，想透過基礎設施的軟性擴張，達成軍事與政治的雙重併吞。圖為廈門翔安機場。 （法新社檔案照）中國近期拋出「金廈共用新機場」的誘餌，想透過基礎設施的軟性擴張，達成軍事與政治的雙重併吞。圖為廈門翔安機場。 （法新社檔案照）金馬地區長期處於防衛前線，中國此舉意在模糊兩岸實質疆界，將台灣主權議題「家務化」。透過共用設施，中國得以建立常態性的滲透點，將民航通道化為軍事轉用的潛在動線。這不只是兩岸經貿合作的假象，更是企圖在台灣家門口植入一匹戰略木馬，使金門在經濟與基礎建設上徹底淪為中國的附庸，進而架空中央政府的管轄權。

自由開講》金廈共用機場引狼入室一旦金門航管、安檢乃至營運模式與中國接軌，台灣的國境防線將被迫退縮。圖為金門機場。（資料照）

面對中國「以經促統、以通促融」的新型態統戰，政府必須守住法治紅線，絕不能以犧牲主權主體性為代價，去換取虛假的便捷。民主防衛機制應立即啟動，嚴防這種侵蝕國境邊界的軟性威脅。金廈共用機場絕非繁榮的起點，而是主權淪喪的終點。

（作者從商）

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