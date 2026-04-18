自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

汪浩時間》中國是美伊戰爭的最大輸家！

透過雷霆手段鞏固西半球與能源霸權後，華盛頓已能毫無顧慮地將戰略重心轉移至西太平洋。這標誌著美國「國家安全戰略」的最終歸位，而失去側翼掩護的中國，即將在印太地區獨自面對美軍全面回防的泰山壓頂之勢。
汪浩時間

汪浩時間

2026/04/18 10:30

◎ 汪浩

隨著美軍「史詩之怒行動」重挫伊朗，並以「反封鎖」戰術實質接管荷姆茲海峽，這場戰事的煙雲不僅籠罩波斯灣，更直接擊穿了北京的全球戰略佈局。種種跡象顯示，中國已成為這場戰爭中受創最深的「場外輸家」。

汪浩時間》中國是美伊戰爭的最大輸家！川習會預計5月中登場，但是美前國安顧問歐布萊恩表示，不會有大交易。圖為歐布萊恩。 （取自貼文）
首先，中國失去了長期操縱中東局勢、製造混亂以牽制美國的戰略中樞。伊朗作為「抵抗軸心」的領頭羊，一直是北京用來拖累美軍、分散其印太資源的關鍵棋子。隨著伊朗軍事分支瓦解、代理人網絡斷鏈，北京設計的「第二戰線」徹底崩潰，美國「通往太平洋之路必經德黑蘭」的戰略清理已近完成。

其次，中國遭遇了巨大的經濟與戰略投資損失。十多年來，北京在中東推動「一帶一路」基建，並極度依賴伊朗提供的廉價違禁原油。隨著美國切斷伊朗的經濟生命線，中方不僅失去穩定能源供應，過去投入的戰略資產亦化為泡影，石油和經濟命脈再次被美方「卡脖子」。

美軍「「反封鎖」戰術接管荷姆茲海峽，中國已成為這場戰爭中受創最深的「場外輸家」。圖為一艘商船於荷姆茲海峽航行。（路透檔案照）美軍「「反封鎖」戰術接管荷姆茲海峽，中國已成為這場戰爭中受創最深的「場外輸家」。圖為一艘商船於荷姆茲海峽航行。（路透檔案照）第三，中國在關鍵時刻的袖手旁觀，徹底摧毀了其作為「獨裁聯盟保護者」的可信度。當美軍攔截中方油輪，北京不僅無力護航，甚至轉而感謝美方開放航道，這種「賣友求存」的行為讓世界看清北京「紙老虎」的本質，其對阿拉伯世界的影響力正迅速衰退。

最後，這場戰爭讓美國成功從中東與歐洲泥淖中抽身。透過雷霆手段鞏固西半球與能源霸權後，華盛頓已能毫無顧慮地將戰略重心轉移至西太平洋。這標誌著美國「國家安全戰略」的最終歸位，而失去側翼掩護的中國，即將在印太地區獨自面對美軍全面回防的泰山壓頂之勢。

重讀美國「國家安全戰略報告」有感而發。

（作者為時事評論員）

本文經授權轉載自汪浩臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書