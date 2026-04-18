汪浩時間》中國是美伊戰爭的最大輸家！

透過雷霆手段鞏固西半球與能源霸權後，華盛頓已能毫無顧慮地將戰略重心轉移至西太平洋。這標誌著美國「國家安全戰略」的最終歸位，而失去側翼掩護的中國，即將在印太地區獨自面對美軍全面回防的泰山壓頂之勢。

◎ 汪浩

隨著美軍「史詩之怒行動」重挫伊朗，並以「反封鎖」戰術實質接管荷姆茲海峽，這場戰事的煙雲不僅籠罩波斯灣，更直接擊穿了北京的全球戰略佈局。種種跡象顯示，中國已成為這場戰爭中受創最深的「場外輸家」。

川習會預計5月中登場，但是美前國安顧問歐布萊恩表示，不會有大交易。圖為歐布萊恩。 （取自貼文）

首先，中國失去了長期操縱中東局勢、製造混亂以牽制美國的戰略中樞。伊朗作為「抵抗軸心」的領頭羊，一直是北京用來拖累美軍、分散其印太資源的關鍵棋子。隨著伊朗軍事分支瓦解、代理人網絡斷鏈，北京設計的「第二戰線」徹底崩潰，美國「通往太平洋之路必經德黑蘭」的戰略清理已近完成。

其次，中國遭遇了巨大的經濟與戰略投資損失。十多年來，北京在中東推動「一帶一路」基建，並極度依賴伊朗提供的廉價違禁原油。隨著美國切斷伊朗的經濟生命線，中方不僅失去穩定能源供應，過去投入的戰略資產亦化為泡影，石油和經濟命脈再次被美方「卡脖子」。

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美軍「「反封鎖」戰術接管荷姆茲海峽，中國已成為這場戰爭中受創最深的「場外輸家」。圖為一艘商船於荷姆茲海峽航行。（路透檔案照）第三，中國在關鍵時刻的袖手旁觀，徹底摧毀了其作為「獨裁聯盟保護者」的可信度。當美軍攔截中方油輪，北京不僅無力護航，甚至轉而感謝美方開放航道，這種「賣友求存」的行為讓世界看清北京「紙老虎」的本質，其對阿拉伯世界的影響力正迅速衰退。

最後，這場戰爭讓美國成功從中東與歐洲泥淖中抽身。透過雷霆手段鞏固西半球與能源霸權後，華盛頓已能毫無顧慮地將戰略重心轉移至西太平洋。這標誌著美國「國家安全戰略」的最終歸位，而失去側翼掩護的中國，即將在印太地區獨自面對美軍全面回防的泰山壓頂之勢。

重讀美國「國家安全戰略報告」有感而發。

（作者為時事評論員）

本文經授權轉載自汪浩臉書

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