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矢板明夫觀點》台灣的民主資源 不應如此被揮霍

如果我們能容忍推動民主的資源，去資助對威權示好的行程，那麼未來，還有什麼底線是不能被合理化的？台灣的民主價值不應被如此揮霍，更不該成為政治人物走向威權懷抱的墊腳石。
矢板明夫

矢板明夫

2026/04/17 21:00

◎ 矢板明夫

根據多家媒體報導，國民黨主席鄭麗文等人本月初訪問中國共6天，行程花費高達480萬元，竟全數由「台灣民主基金會」補助。這筆錢來自外交部預算，每一分錢，都是台灣納稅人的血汗錢。

矢板明夫觀點》台灣的民主資源 不應如此被揮霍國民黨主席鄭麗文等人日前訪問中國，花費高達480萬元，竟全數由「台灣民主基金會」補助。圖為鄭習會。（取自貼文）

我們必須追問：民主基金會的核心使命是什麼？它的存在是為了推廣自由價值、連結全球民主陣營、對抗威權擴張，讓世界看見台灣的韌性。然而，現在發生的現實卻極其荒謬——我們正拿著「推廣民主」的公帑，去資助一場與「獨裁威權」政權對接的政治行程。

這不是交流，而是嚴重的價值錯位。為什麼會有這種荒唐的事情發生？原因很簡單，因為現在國民黨在立法院擁有多數。所以，民主基金會現任的董事長叫韓國瑜。在他看來，國民黨是自己人。

最令人難以接受的是那組諷刺的對照。行政院長卓榮泰日前赴日，為台灣拓展民主盟友、強化台日關係，被視為外交突破，卻是「自費」前往，還被在野黨一再打壓。

行政院長卓榮泰「自費」赴日，為球員加油，並強化台日關係，被視為外交突破，還被在野黨一再打壓。（中央社資料照）行政院長卓榮泰「自費」赴日，為球員加油，並強化台日關係，被視為外交突破，還被在野黨一再打壓。（中央社資料照）

個為台灣拚民主的要自掏腰包，一個去對接威權的卻由全民買單。這不只是雙標，更是制度徹底偏離了初衷。

或許有人會辯稱這在程序上「合法」，但合法從來不代表合理。

中國長期將台灣的民主制度視為威脅，甚至制裁相關機構，結果台灣卻用民主基金會的經費，去安排與對手的政治接觸。這已經不是單純的政策問題，而是深層的價值混亂。

如果我們能容忍推動民主的資源，去資助對威權示好的行程，那麼未來，還有什麼底線是不能被合理化的？台灣的民主價值不應被如此揮霍，更不該成為政治人物走向威權懷抱的墊腳石。

（作者為日本在台新聞工作者與作家）

本文經授權轉載自矢板明夫臉書

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