自由開講》兩岸之間 藍綠之間~

◎ 李文忠

「習鄭會」漣漪不大，台灣社會明智地以平常心待之。 （法新社檔案照） 「習鄭會」漣漪不大，台灣社會明智地以平常心待之。此會重要性如何以及如何看待，取決於習近平的需要及態度，而習所求不多，怎麼說呢？這要從中國與外部的關係以及國際形勢談起:習當家以來，對內集權壓制，對外戰狼擴張，特別是在南海、台海生事，招來全世界民主國家人民、輿論、政府及國會疑忌及反感，咸視為戰略競爭對手或威脅，天下圍中的態勢浸浸然形成。

最近二年風向又有微妙地變化，一來中共內外交迫，北京對外採取戰術性地收縮退讓，重拾和的一手及笑臉外交，二來川普基於「MAGA」的信念、美國利益及性格，盟邦離心離德，美國及盟邦對中也回到和的一手及平衡外交。

台灣問題是中國與外部關係中重要的一環，必然服膺於這種大氣候及對外政策。加上習過去十年對台祭出緊箍咒，著重在武嚇、促統這兩手，並無寸進，面對2027爭取4連任，對台總要拿出成績來，所以回到和統、惠台的一手，恢復國共兩黨主席級會談是最方便的選項，但習權力已穩固下來，故說需要性不大，所求及所願付出代價均有限。恰巧鄭是完美的對象：北京扶上馬、紅統信念，政治價碼不高，雙方一拍即合。

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美伊戰爭自2月28日爆發以來，整個中東地區都捲入戰火。圖為黎巴嫩首都貝魯特遭襲擊。（路透檔案照） 那台灣要怎麼看待呢？由於烏俄戰爭、美以伊戰爭讓國人目睹戰爭的殘酷，加上綠營有人時不時誇大2027解放軍攻台的風險，多數國人必然企盼降溫、避險，「習鄭會」恰好符合這樣的氛圍。識者都知道，紅統路線帶來的不是和平而是統一，到頭來不投降就是武統，但和平的紅利近在眼前，統一的威脅遠在天邊，一來國人不會答應，二來國民黨内部分歧頗大，三來馬英九擔任總統時最有能力賣台，賣了什麼？四來民主盟邦不會坐視。台灣要清楚指出風險，但不必自己嚇自己。

面對中共對台多手統戰分化，我們怎麼辦呢？二言以蔽之:區分敵我、軟硬兩手而已，對內如此，對中也如此。

一、團結內部

我們國內的敵人是買辦、同路人、在地協力者，適用硬的一手。國民黨是競爭的對手，有中國感情者是記憶不同的同胞，和平主義者是主張重點不同的國人，中華民國派是綠營要努力爭取的對象，必須區别對待。但做起來不容易，因為一來藍營被紅統派及杯葛派裏脅，區隔不易，二來深綠恐懼厭惡中共極權、霸權以及國內紅統派唱和，惡之唯恐不極，綠營領袖菁英只會討好激化，不會做相反的傻事。

但我們要清楚了解，今天台灣最大的危機有三：一在野杯葛派為政治鬥爭不惜扯國家後腿，二紅統派罔顧事實丶因果關係及民主價值，唱和北京，三朝野惡鬥皆逾越分寸，綠營習於將藍營一傢伙打成紅營，將對手推向對岸，談何團結？談何爭取中華民國派？

二、親善中國人民

台灣的敵人是中共霸權侵凌。圖為我國防部發布中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供） 台灣的敵人是中共霸權侵凌，中國人民是我們爭取的對象。誠然中國民族主義百年復興夢是中國統一台灣的底氣，但一來中國人民是和平的民族，二來總覺得兩岸同文同種，何必同室操戈，重挫彼此發展，三來多數人民特別是年輕人更關心的是經濟、生活及工作，四來少數菁英期待台灣的經濟先進、政治民主及文明進步能指引中國前進。因此，我們應該努力爭取中國人民的理解及同情，至少可以做三件事:一，與他（她）們珍視的傳統價值如同文同種、中華文化相向而行，二，視推動中生來台學習及中客來台自由行為促進彼此交流互相理解的重要政策，三，主動積極適時介紹台灣經驗，幫助中國人民。

以上所云卑之無甚高論，正是治國之道，也是選舉之道，但對照現狀，似乎陳義過高，不切實際。我相信許多中間選民一定和我一樣很想請教總統，你的治國之道符合多數人民的心嗎？退一步說，能爭取中間選民的票嗎？再退一步說，就連任了，朝野繼續惡鬥六年怎麼辦呢？

許多中間選民定跟我一樣，更想請教國民黨可能的總統候選人盧秀燕、蔣萬安等，國民黨黨中央的兩岸路線及黨團的杯葛路線符合多數人民的心嗎？退一步說，有助於爭取中間選民的票嗎？當然你（妳）不是黨主席也還不是總統候選人不能要求為路線負責，但上述攸關國家也攸關貴黨成敗，你（妳）有發揮影響力試圖改變嗎？再退一步說，如果你（妳）當選了，人民如何相信你（妳）會帶來改變？

（作者為前立法委員）

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