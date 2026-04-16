汪浩時間》制度中立之殤：評民主基金會經費運用爭議

作為基金會的領導者，韓、廖二人肩負守護台灣民主價值與行政中立的重責。放任經費支應具爭議性的統一論述行程，不僅損害了基金會身為二軌外交與民主推廣的超然地位，更是在制度上開了惡例。

◎ 汪浩

根據《財團法人臺灣民主基金會章程》第十八條第三款明確規定，本會**「不得贊助涉及統獨之活動」**。

根據《財團法人臺灣民主基金會章程》第十八條第三款明確規定，本會**「不得贊助涉及統獨之活動」。（取自貼文）此一條款的核心精神在於確保國家資源不被用於推動具備高度政治爭議、且足以改變國家現狀的特定意識形態。

然而，近期傳出該基金會贊助國民黨「反獨促統」的訪中行程，引發社會對董事長韓國瑜與執行長廖達琪是否違章濫權的強烈質疑。

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基金會的錢來自納税人，旨在支持政黨進行民主交流。竟贊助國民黨「反獨促統」的訪中行程 。 （歐新社檔案照）基金會的錢來自納税人，預算有三分之一依政黨比例分配，旨在支持政黨進行民主交流。但**「政黨比例」並非違憲或違章的護身符**。當相關行程之訴求涉及明確的「統獨」立場時，即觸及了章程的紅線。

若基金會僅因政黨申請便放行補助，無視其行程內容與「統獨」議題的高度關聯性，無異於讓章程條文流於形式。

作為基金會的領導者，應肩負守護台灣民主價值與行政中立的重責。圖為韓國瑜以基金會董事長身分出席「第20屆亞洲民主人權獎頒獎典禮」並致詞。（資料照）作為基金會的領導者，韓、廖二人肩負守護台灣民主價值與行政中立的重責。放任經費支應具爭議性的統一論述行程，不僅損害了基金會身為二軌外交與民主推廣的超然地位，更是在制度上開了惡例。民主經費應服務於民主鞏固，而非成為特定政治主張的提款機。若不能自律並嚴守章程，這不僅是行政疏失，更是對公眾信任的背叛。

有關單位應重啟審核機制，嚴格落實章程限制，切莫讓珍貴的民主資源淪為意識形態的助燃劑。

（作者為時事評論員）

本文經授權轉載自汪浩臉書

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