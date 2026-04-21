自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

沈榮欽國際視野》IMF對台灣經濟的預測

誰也料想不到，今日台灣已經脫離一黨獨大，民主自由高居亞洲前沿，司法獨立已具雛形，更令人驚喜的是，根據 IMF 公布的預測，以購買力平準計算，台灣今年將達100,086美元，已經和瑞士的106,706美元相差無幾，IMF 更預測台灣將在2031年正式超越瑞士！當時最狂野的夢想，今後居然將一步步成真。
沈榮欽 國際視野

沈榮欽 國際視野

2026/04/21 21:00

沈榮欽

1987年5月9日，鄭南榕在《自由時代》這樣寫道：「我主張台灣獨立，因為對台灣全體住民而言，獨立是最有利的選擇。

1987年5月9日，鄭南榕在《自由時代》這樣寫道：「我主張台灣獨立，因為對台灣全體住民而言，獨立是最有利的選擇。」（取自貼文）1987年5月9日，鄭南榕在《自由時代》這樣寫道：「我主張台灣獨立，因為對台灣全體住民而言，獨立是最有利的選擇。」（取自貼文）「在國民黨統治現狀下，台灣人民既然找不到真正的安全與幸福，那麼改變現狀當然也就成為必然的趨勢。

讓中國共黨政權接掌台灣？我堅決反對，因為情形只會更壞。證諸台灣四百年的歷史，一切外來政權，自西班牙、荷蘭、日本以迄國民黨中國，都給台灣人民帶來不安與苦難。台灣人民要獲得安全與幸福，唯一的機會乃是做自己的主人——也就是努力讓英美式的民主法治制度在這塊土地上落實生根。

唯有民主能給台灣全體住民帶來永恆的安全與幸福。我們只要拋棄與現實脫節的『中國包袱』、袪除心中『恐共』陰霾、發揚鄉土之愛、消弭種族對立，並規劃自由、開放的制度，將全體台灣住民的創造活力澈底釋放出來，就可以將台灣建設成一個『東方瑞士』！」他們嚮往瑞士沒有獨裁的國民黨，是一個獨立而美麗的小國，擁有民主自由、司法獨立、注重環保，並享有全球最高的國民所得與生活品質。（彭博檔案照）他們嚮往瑞士沒有獨裁的國民黨，是一個獨立而美麗的小國，擁有民主自由、司法獨立、注重環保，並享有全球最高的國民所得與生活品質。（彭博檔案照）

鄭南榕並不是第一位主張將台灣打造為東方瑞士的人，早在1970年代，「世界台灣同鄉會聯合會」等海外獨派團體便提出將台灣打造為「東方瑞士」的主張，彷彿是一個遙遠的夢。

他們嚮往瑞士沒有獨裁的國民黨，是一個獨立而美麗的小國，擁有民主自由、司法獨立、注重環保，並享有全球最高的國民所得與生活品質。當時台灣經濟開始高速成長，但是和居於世界之巔的瑞士，完全無法相提並論，且不說民主自由和國民黨，以購買力平準來看，1973年的瑞士的平均國民所得高達17,953美元，比美國還高，台灣則僅有3,669美元，瑞士幾乎是台灣的五倍！

IMF公布的預測，以購買力平準計算，台灣今年將達100,086美元，已經和瑞士的106,706美元相差無幾；示意圖。（歐新社檔案照）IMF公布的預測，以購買力平準計算，台灣今年將達100,086美元，已經和瑞士的106,706美元相差無幾；示意圖。（歐新社檔案照）誰也料想不到，今日台灣已經脫離一黨獨大，民主自由高居亞洲前沿，司法獨立已具雛形，更令人驚喜的是，根據IMF公布的預測，以購買力平準計算，台灣今年將達100,086美元，已經和瑞士的106,706美元相差無幾，IMF更預測台灣將在2031年正式超越瑞士！當時最狂野的夢想，今後居然將一步步成真。

僅管昔日為鄭南榕先生守靈的鄭麗文變節，選在他殉道之日訪中，但是從1970年代迄今，台灣真是走了好長的一段路，展現難以置信的堅韌與驚艷的表現，鄭南榕前輩天上有靈，也會為此欣慰吧。

（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書