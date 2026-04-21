沈榮欽國際視野》IMF對台灣經濟的預測

誰也料想不到，今日台灣已經脫離一黨獨大，民主自由高居亞洲前沿，司法獨立已具雛形，更令人驚喜的是，根據 IMF 公布的預測，以購買力平準計算，台灣今年將達100,086美元，已經和瑞士的106,706美元相差無幾，IMF 更預測台灣將在2031年正式超越瑞士！當時最狂野的夢想，今後居然將一步步成真。

◎ 沈榮欽

1987年5月9日，鄭南榕在《自由時代》這樣寫道：「我主張台灣獨立，因為對台灣全體住民而言，獨立是最有利的選擇。」

1987年5月9日，鄭南榕在《自由時代》這樣寫道：「我主張台灣獨立，因為對台灣全體住民而言，獨立是最有利的選擇。」（取自貼文）「在國民黨統治現狀下，台灣人民既然找不到真正的安全與幸福，那麼改變現狀當然也就成為必然的趨勢。

讓中國共黨政權接掌台灣？我堅決反對，因為情形只會更壞。證諸台灣四百年的歷史，一切外來政權，自西班牙、荷蘭、日本以迄國民黨中國，都給台灣人民帶來不安與苦難。台灣人民要獲得安全與幸福，唯一的機會乃是做自己的主人——也就是努力讓英美式的民主法治制度在這塊土地上落實生根。

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唯有民主能給台灣全體住民帶來永恆的安全與幸福。我們只要拋棄與現實脫節的『中國包袱』、袪除心中『恐共』陰霾、發揚鄉土之愛、消弭種族對立，並規劃自由、開放的制度，將全體台灣住民的創造活力澈底釋放出來，就可以將台灣建設成一個『東方瑞士』！」他們嚮往瑞士沒有獨裁的國民黨，是一個獨立而美麗的小國，擁有民主自由、司法獨立、注重環保，並享有全球最高的國民所得與生活品質。（彭博檔案照）

鄭南榕並不是第一位主張將台灣打造為東方瑞士的人，早在1970年代，「世界台灣同鄉會聯合會」等海外獨派團體便提出將台灣打造為「東方瑞士」的主張，彷彿是一個遙遠的夢。

他們嚮往瑞士沒有獨裁的國民黨，是一個獨立而美麗的小國，擁有民主自由、司法獨立、注重環保，並享有全球最高的國民所得與生活品質。當時台灣經濟開始高速成長，但是和居於世界之巔的瑞士，完全無法相提並論，且不說民主自由和國民黨，以購買力平準來看，1973年的瑞士的平均國民所得高達17,953美元，比美國還高，台灣則僅有3,669美元，瑞士幾乎是台灣的五倍！

IMF公布的預測，以購買力平準計算，台灣今年將達100,086美元，已經和瑞士的106,706美元相差無幾；示意圖。（歐新社檔案照）誰也料想不到，今日台灣已經脫離一黨獨大，民主自由高居亞洲前沿，司法獨立已具雛形，更令人驚喜的是，根據IMF公布的預測，以購買力平準計算，台灣今年將達100,086美元，已經和瑞士的106,706美元相差無幾，IMF更預測台灣將在2031年正式超越瑞士！當時最狂野的夢想，今後居然將一步步成真。

僅管昔日為鄭南榕先生守靈的鄭麗文變節，選在他殉道之日訪中，但是從1970年代迄今，台灣真是走了好長的一段路，展現難以置信的堅韌與驚艷的表現，鄭南榕前輩天上有靈，也會為此欣慰吧。

（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書

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