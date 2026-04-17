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自由開講》期待有更多的「簡千翔」

2026/04/17 08:30

◎ 陳啟濃

南投縣民眾黨唯一的一席縣議員簡千翔，4月10日召開記者會宣布退出民眾黨。（資料照）南投縣民眾黨唯一的一席縣議員簡千翔，4月10日召開記者會宣布退出民眾黨。（資料照）南投縣民眾黨唯一的一席縣議員簡千翔，4月10日召開記者會宣布退出民眾黨。他主要的理由是民眾黨與他的路線出現很大的差異，甚至有看人辦事的情況。至於針對前主席柯文哲貪污一審被判有罪，就沒有多做評論與說明。簡千翔的急流湧退，華麗轉身，並選擇對當初自己投入政黨的黨主席保留尊重，一方面有助自己未來的選情，另方面更表現出廓然大度。

其實他的言詞點到為止，沒有針對柯文哲案件做進一步的影射，但在柯文哲一審判決有罪之後，做出這樣的決定，自然難免讓人聯想跟柯文哲有關。民眾黨正上演一齣大戲，成也柯文哲，敗也柯文哲，當初那麼多的年輕朋友、知識分子對他的狂熱支持，無非是希望在藍綠兩黨之外，還有另一個選擇，當然是「清廉、理性」訴求的民眾黨然而民眾黨後來的發展越來越走鐘，特別是為了袒護柯文哲，不惜改變黨的規定，這應該會成為壓垮民眾黨的最後一根稻草。

當初那麼多的年輕朋友、知識分子對柯文哲狂熱支持，無非是希望在藍綠兩黨之外，還有另一個選擇；柯文哲一審判決。（取自台北地院刑事科YT）當初那麼多的年輕朋友、知識分子對柯文哲狂熱支持，無非是希望在藍綠兩黨之外，還有另一個選擇；柯文哲一審判決。（取自台北地院刑事科YT）只是民眾黨當然是離不開柯文哲，因為這個黨是靠柯文哲個人當時的精神感召與理念價值，才吸引了無數的年輕知識分子加入，現在黨內如果選擇「打柯」，就等同是要瓦解民眾黨，也是否定無數黨員自己當時的選擇。就好像中國共產黨要一直遵奉毛澤東為精神領袖，哪怕是毛澤東在中國歷史罪孽深重，中國共產黨也要搬出這塊神主牌，用來繼續瞞騙中國人，共產黨才有繼續存在的價值。

雖然簡千翔選擇離開，但柯文哲卻還是放話，會有更多人加入民眾黨，再度顯示出柯文哲的傲慢，從來不知檢討自己，錯誤都是在別人身上。看來要有更多的「簡千翔」，他才有可能大徹大悟。

（作者為南投縣民）

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