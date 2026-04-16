林修民 半導體看天下》1.2兆國防特別預算一塊都不能少

外來購買的彈藥永遠有打完的一天，關鍵是在於我們自己有沒有辦法自主生產，特別台灣是海島，一旦戰爭發生，我們就只能倚靠自己，美日盟軍無法持續提供彈藥進來。

◎ 林修民

自產無人機與科技AI決勝已經是現代戰爭的關鍵；圖為去年台北航太國防展展出的銳鳶二型無人機。（資料照）國民黨主席鄭麗文訪中回台之後，國防特別預算仍然不見發展，透過俄戰爭以及美伊戰爭的經驗可以發現，自產無人機與科技AI決勝已經是現代戰爭的關鍵，因此、對於1.2兆國防特別預算，台灣的立場就是一塊都不能少。不管是烏俄戰爭，早就是互相用無人機對轟，連最近的美伊戰爭，在美國不願派地面部隊前提下，用無人機飛彈或是無人艇完全殲滅伊朗的海空軍，進而封鎖伊朗所有的港口，斬斷其生存命脈。

1.2兆國防預算不是只有購買美國的實戰武器就好

國民黨或是民眾黨所提出的軍購版本，幾乎都只限於對美採購已公開的部分，事實上、行政院所提出的版本其他項目也是非常重要。

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因為由上面戰爭的例子我們可以發現，外來購買的彈藥永遠有打完的一天，關鍵是在於我們自己有沒有辦法自主生產，特別台灣是海島，一旦戰爭發生，我們就只能倚靠自己，美日盟軍無法持續提供彈藥進來。國民黨或是民眾黨所提出的軍購版本，幾乎都只限於對美採購已公開的部分。（資料照）

「強化作戰持續量能相關裝備」與「AI輔助與C5ISR系統」跟購買美國實戰武器一樣重要

被在野黨所刪除忽略的「強化作戰持續量能相關裝備」，為因應戰時高消耗，擴增軍備產線，籌建各類型彈藥、且添置機動阻絕器材，提升戰場阻絕能力。

另外「AI輔助與C5ISR系統」部份將購買人工智慧決策支援系統、戰術網路及部隊快速情資分享應用套件。透過科技整合全方位的指管通情系統在現代科技的戰爭中，透過美國對委內瑞拉以及對伊朗的戰爭實證之下，已經充分展現其價值。「AI輔助與C5ISR系統」部份將購買人工智慧決策支援系統、戰術網路及部隊快速情資分享應用套件；示意圖。（資料照）

因此、1.2兆國防預算對台灣的國家安全的重要性絕對不是只有購買美國實戰用的武器而已，而是「一塊都不能少」。

（作者為科技專欄作家）

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