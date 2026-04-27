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自由開講》重機路權開放後的管理問題 政府準備好了嗎？

2026/04/27 13:30

◎ 林森

近年政府逐步開放大型重型機車行駛快速道路與市區快車道，標榜「路權平權」。然而實際觀察，道路現況卻呈現出另一種樣貌：規則模糊、執法不一，甚至衍生大量違規行為，讓用路人產生強烈不公平感。問題並不在於是否開放重機，而在於開放之後，相關管理制度與執行能力並未同步到位。

依法重機應停放於汽車停車格；示意圖。（資料照）依法重機應停放於汽車停車格；示意圖。（資料照）依現行規定，大型重機應比照汽車行駛，但實務上卻常見「選擇性遵守規則」的情形。例如壅塞時穿梭車陣、行駛路肩，在禁止左轉路口改採機車待轉，甚至紅燈時停入機車停等區。這些行為多屬違規，卻因執法不一致而逐漸常態化，形成汽車與機車規則混用的灰色地帶。

停車問題更為嚴重。依法重機應停放於汽車停車格，但現實中，大量重機長期停於機車格、人行道或巷弄，甚至以車罩遮蔽車牌，規避查緝。筆者於台北市長期觀察，重機占用機車格、違停人行道情形屢見不鮮，且多為長時間停放，顯示此非個案，而是普遍現象。政府明知停車供給不足、收費制度不合理，卻仍持續擴大路權開放，卻未提出具體配套措施，等同將管理責任轉嫁給基層執法人員與一般用路人，衝突自然增加；示意圖。（資料照，警方提供）政府明知停車供給不足、收費制度不合理，卻仍持續擴大路權開放，卻未提出具體配套措施，等同將管理責任轉嫁給基層執法人員與一般用路人，衝突自然增加；示意圖。（資料照，警方提供）

當政府明知停車供給不足、收費制度不合理，卻仍持續擴大路權開放，卻未提出具體配套措施等同將管理責任轉嫁給基層執法人員與一般用路人，衝突自然增加。此外，在安全風險方面，汽車駕駛及車內乘客，強制須綁安全帶；而重機駕駛（含後座乘客）行駛於快速道路，其環境風險遠高於一般道路，但現行制度除安全帽外，缺乏更進一步的安全規範或分級管理。當政策引導進入高風險場域，卻未建立相應門檻，難以稱為完整制度設計。

綜合來看，目前問題的核心不在「開放」，而在「治理」。當違規普遍存在、執法標準不一、配套措施不足，卻長期未見改善，社會質疑政府是否具備相應管理能力，實屬必然。自由開講》重機路權開放後的管理問題 政府準備好了嗎？目前問題的核心不在「開放」，而在「治理」；圖為北市24處路外機車停車場試辦大重機共用格位場域。（取自台北市政府新聞稿）

建議主管機關應正視以下方向：統一重機行車規則、強化執法一致性、建立專用停車制度、檢討駕駛訓練與安全門檻。交通政策的進步，不僅在於開放，更在於能否有效管理與落實。

（作者從商）

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