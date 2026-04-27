自由開講》重機路權開放後的管理問題 政府準備好了嗎？

◎ 林森

近年政府逐步開放大型重型機車行駛快速道路與市區快車道，標榜「路權平權」。然而實際觀察，道路現況卻呈現出另一種樣貌：規則模糊、執法不一，甚至衍生大量違規行為，讓用路人產生強烈不公平感。問題並不在於是否開放重機，而在於開放之後，相關管理制度與執行能力並未同步到位。

依法重機應停放於汽車停車格；示意圖。（資料照）依現行規定，大型重機應比照汽車行駛，但實務上卻常見「選擇性遵守規則」的情形。例如壅塞時穿梭車陣、行駛路肩，在禁止左轉路口改採機車待轉，甚至紅燈時停入機車停等區。這些行為多屬違規，卻因執法不一致而逐漸常態化，形成汽車與機車規則混用的灰色地帶。

停車問題更為嚴重。依法重機應停放於汽車停車格，但現實中，大量重機長期停於機車格、人行道或巷弄，甚至以車罩遮蔽車牌，規避查緝。筆者於台北市長期觀察，重機占用機車格、違停人行道情形屢見不鮮，且多為長時間停放，顯示此非個案，而是普遍現象。政府明知停車供給不足、收費制度不合理，卻仍持續擴大路權開放，卻未提出具體配套措施，等同將管理責任轉嫁給基層執法人員與一般用路人，衝突自然增加；示意圖。（資料照，警方提供）

當政府明知停車供給不足、收費制度不合理，卻仍持續擴大路權開放，卻未提出具體配套措施，等同將管理責任轉嫁給基層執法人員與一般用路人，衝突自然增加。此外，在安全風險方面，汽車駕駛及車內乘客，強制須綁安全帶；而重機駕駛（含後座乘客）行駛於快速道路，其環境風險遠高於一般道路，但現行制度除安全帽外，缺乏更進一步的安全規範或分級管理。當政策引導進入高風險場域，卻未建立相應門檻，難以稱為完整制度設計。

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綜合來看，目前問題的核心不在「開放」，而在「治理」。當違規普遍存在、執法標準不一、配套措施不足，卻長期未見改善，社會質疑政府是否具備相應管理能力，實屬必然。目前問題的核心不在「開放」，而在「治理」；圖為北市24處路外機車停車場試辦大重機共用格位場域。（取自台北市政府新聞稿）





建議主管機關應正視以下方向：統一重機行車規則、強化執法一致性、建立專用停車制度、檢討駕駛訓練與安全門檻。交通政策的進步，不僅在於開放，更在於能否有效管理與落實。

（作者從商）

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